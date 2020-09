Coronanieuws: Rotterdam redt Blijdorp van faillissement

Archieffoto vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaat weer van start om te voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raken.

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Nederland gaat woensdag waarschijnlijk over de 100.000 heen.

Door de coronamaatregelen werd er in augustus in de Nederlandse horeca 36 procent minder bier verkocht.

De Nederlandse overheid heeft al ongeveer 14 miljard euro uitgegeven om de economie te steunen in coronatijd, meldt het CBS.

12.19 - Rotterdam redt Blijdorp van faillissement

De gemeente Rotterdam verstrekt aan Diergaarde Blijdorp een lening van 10 miljoen euro en redt hiermee de dierentuin van een faillissement. De Rotterdamse dierentuin loopt door de coronacrisis miljoenen omzet mis en heeft acuut financiële hulp nodig. Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft woensdag toegezegd Blijdorp uit de brand te helpen met de lening.

In november ontvangt de dierentuin een voorschot van 4 miljoen euro en in januari 2021 de overige 6 miljoen.



12.13 - entreegeld hoofdklasse hockey

Hockeyclubs experimenteren tijdens de coronacrisis met het vragen van entreegeld en overwegen dit na de coronatijd door te zetten. Dat blijkt uit rondgang van het ANP langs verschillende hoofdklasseclubs die een of beide eerste teams - mannen en vrouwen - op het hoogste niveau hebben spelen.

Meerdere clubs hebben de entreekaarten ingevoerd om de coronamaatregelen te kunnen handhaven. Een aantal daarvan geeft aan dit te gebruiken als pilot om ook zodra de coronamaatregelen niet meer noodzakelijk zijn geld te vragen voor de topwedstrijden.

11.53 - Burendag: 'Vier het veilig, vier het voor de deur'

De vijftiende editie van de Burendag wordt zaterdag met gepaste coronamaatregelen gevierd. "In de planning stond om onze verjaardag groots te vieren, maar de omstandigheden vragen om aanpassingen van het feest", zegt Nerina Vilchez van het Oranje Fonds. Met het motto 'Vier het veilig, vier het voor de deur' hoopt het fonds een veilig evenement te organiseren.

11.28 - Streep door derby Reusel Sport - Bladella

De derby tussen Reusel Sport en Bladella, gaat zondag niet door. Het aantal Corona-besmettingen binnen de selectie van Reusel Sport is groter geworden, zo meldt de voetbalclub. Op dit moment staat de teller op vier positief geteste gevallen. Ook de wedstrijd van het tweede elftal van Reusel Sport gaat hierdoor zondag niet door.

Begin volgende week bekijkt de club de situatie opnieuw.

11.03 - Twee spelers Cambuur uit voorzorg in quarantaine

Twee voetballers uit de selectie van SC Cambuur ontbreken voorlopig, omdat ze uit voorzorg in quarantaine zijn gegaan. In de huiselijke sfeer van beide spelers is er een positieve test op het coronavirus geweest.

De volgende wedstrijd van de Friezen in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdag thuis tegen Jong FC Utrecht.

09.23 - Bierverkoop in horeca daalt nog steeds flink

De bierverkoop in de Nederlandse horeca- en evenementenbranche daalt ook na de versoepeling van de coronamaatregelen hard. In augustus werd 36 procent minder bier verkocht dan een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers. In juli was sprake van een daling met 33 procent.

De brouwers hebben een zwaar economisch jaar, doordat maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan de horeca hard hebben geraakt. Sinds de lockdown halverwege maart is de totale bierverkoop met 13,2 procent gedaald. Toch is er ook positief nieuws te melden. Het thuisverbruik en de export van bier stegen in augustus met respectievelijk 16 en 12 procent.

07.29 - 'Corona en werken kan soms best'

Werknemers die besmet zijn met het coronavirus, kunnen in sommige gevallen 'gewoon' bij de baas aan het werk blijven. Dat stelt Paul Savelkoul, hoogleraar medische microbiologie bij MUMC+ in Maastricht. Dit meldt 1Limburg.

"Er zijn mensen die besmet zijn met het coronavirus, maar die amper klachten hebben", zegt Savelkoul. Dergelijke besmette personen hebben volgens de hoogleraar doorgaans maar weinig corona onder de leden. "Als je weinig besmet bent en je niet hoest en proest en je wilt werken, dan kan dat met een mondmasker op."

07.22 - Miljardensteun

De overheid gaf in de eerste helft van het jaar bijna 15 miljard euro meer uit dan zij ontving. Dit kwam voornamelijk door de maatregelen van het kabinet om de economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Deze maatregelen kostten tot zover ongeveer 14 miljard euro, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De overheidsschuld steeg met 47 miljard euro tot 442 miljard euro.

06.46 - Door de 100.000 patiënten-grens

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland komt woensdag waarschijnlijk boven de 100.000 uit. De teller stond dinsdag op 98.240. Als tussen dinsdagochtend en woensdagochtend minstens 1760 gevallen worden geregistreerd, is de 100.000e positieve test een feit. De laatste dagen zijn er ongeveer 2000 nieuwe gevallen per etmaal.

Het werkelijke aantal coronagevallen is waarschijnlijk allang door de grens heen. In de eerste maanden van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Door de drukte op de testlocaties is het de laatste weken ook moeilijk om iedereen met klachten te testen.

03.30 - Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding weer van start

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen en de druk op de ziekenhuizen wordt steeds groter, met name in de Randstad. Binnen afzienbare tijd is het misschien nodig om coronapatiënten over te plaatsen naar ziekenhuizen aan de andere kant van het land, waar nog ruimte is. Daarom gaat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag weer van start.

Het coördinatiecentrum was eind maart opgezet, toen de eerste golf van de corona-uitbraak op zijn hoogtepunt was.

23.53 - De Jonge had meer tests kunnen regelen

Zorgminister Hugo de Jonge vindt dat hij "terugkijkend eerder de testcapaciteit had kunnen opschalen, maar in de context van dat moment was dat een niet voor de hand liggend besluit". Dat kwam onder meer omdat er toen veel minder vraag was naar de coronatesten dan de 30.000 testen per dag die er begin juli waren, legde hij de Tweede Kamer uit tijdens het coronadebat dinsdag. Pas in de tweede week van augustus liep de vraag sterk op.

23.01 - Meer regio's in categorie 'zorgelijk'

Het aantal regio's waar corona om zich heen grijpt neemt snel toe. Vorige week stond de teller nog op zes 'zorgelijke' regio's, daar komen er deze week waarschijnlijk acht bij, zei premier Mark Rutte dinsdag in debat met de Tweede Kamer.

Volgens Rutte kunnen we "ervan uitgaan" dat er deze week acht nieuwe regio's in de categorie 'zorgelijk' belanden, als je naar de ontwikkeling van de besmettingscijfers kijkt. Het kabinet is samen met de regio's "druk bezig" om een tweede lockdown te voorkomen. Of dat betekent dat er nieuwe maatregelen op komst zijn en waar, zei Rutte niet. Ook werd niet duidelijk om welke regio's het gaat.