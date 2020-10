Alternatieve Bredase Singelloop van start

Het begin van de Singelloop zondagmorgen. vergroot

Ondanks corona is er dit jaar toch een Bredase Singelloop van start gegaan. Al ziet het er vanwege corona anders uit dan anders. Geen massastart bij het Stadskantoor of finish op de Grote Markt. De streep ligt dit jaar bij de eigen voordeur van de deelnemers. Het officiële startschot van de Alternatieve Singelloop aan de Vossenlaar in Bavel was zondagmorgen live online te volgen bij Omroep Brabant.



Deelnemers aan de Singelloop lopen dit jaar dus hun eigen rondje door de stad of omgeving. Ze doen dat bovendien op een zelfgekozen tijdstip. Omroep Brabant gaat daarom na het startschot in de stad en omgeving zoeken naar deelnemers aan de Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken.

Via een gps-gestuurde app kunnen de deelnemers de afstand en hun (tussen)tijden bijhouden. Daarnaast is er ook een Singelloop 2020 Experience App die deelnemers en supporters in de juiste Singelloop-sfeer brengt.

Live uitzending en samenvatting

Een verslag van de Alternatieve Singelloop is vanaf halfvijf te zien in een live uitzending van BredaNU. In die uitzending wordt ook de opbrengst voor het goede doel bekendgemaakt. Het goede doel dit jaar is een SmartWall voor het Amphia Ziekenhuis.

Vanaf kwart voor zeven is op Omroep Brabant-tv een uitgebreide samenvatting van de Singelloop te zien. Deze samenvatting wordt zondagavond meerdere keren herhaald.

In 2021 is de 35e editie van de Singelloop gepland op 3 oktober.