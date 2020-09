Auto beschoten in Den Bosch, meerdere kogelgaten gevonden

Wachten op privacy instellingen... (foto: Bart Meesters/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto doorzeefd met kogels in Den Bosch

Een geparkeerde auto is doorzeefd met kogels aan de Pastoor Mutsaersstraat in Den Bosch woensdagnacht. Voor zover bekend is er bij de schietpartij niemand gewond geraakt.

Janneke Bosch Geschreven door

De auto stond geparkeerd langs de weg en werd rond half een in de nacht onder vuur genomen. Buurtgenoten zeggen meerdere schoten te hebben gehoord. Daarna zou er een auto hard weg zijn gereden. Volgens een getuige zitten er zeker zeven kogelgaten in de auto.

(foto: Bart Meesters/SQ Vision) vergroot

Wie er op de auto geschoten heeft en waarom, is niet bekend.

De politie heeft de straat afgezet met linten en is een onderzoek gestart. Er zijn onder meer kogelhulzen in de straat gevonden.

(foto: Bart Meesters/SQ Vision) vergroot