OM eist 4 jaar cel voor drie verdachten in zaak vechtpartij Den Bosch

Het openbaar ministerie heeft straffen geëist van 4 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk in de zaak van de uit de hand gelopen burenruzie aan de Orthen in Den Bosch van afgelopen juni. De drie verdachten van 25, 52 en 62 jaar verschenen vrijdag in de rechtbank. Hen wordt poging tot doodslag in vereniging ten laste gelegd. De mannen wilden niets of weinig over de zaak zeggen, een van hen gaf aan het allemaal niet meer goed te herinneren.

De burenruzie vond 13 juni plaats aan de Orthen in Den Bosch. De buren hebben al langer conflicten en hebben om die reden eerder al beveiligingscamera's opgehangen. Daarom zijn er vanuit verschillende hoeken beelden van de vechtpartij gemaakt.

'Beelden spreken boekdelen'

De officier van justitie sprak van 'eigenrichting met grof geweld', waarbij de beelden veel duidelijk maken: "Het dossier bevat honderden pagina's, maar het zijn de beelden die boekdelen spreken." Ze vindt het zwaar wegen dat twee van de drie verdachten helmen droegen om niet herkend te worden.

Wat ziet het OM op de beelden? "Alle handelingen met de riek, de ijzeren pijp en de honkbalknuppel zijn potentieel dodelijk, het is een wonder dat de verwondingen niet erger waren", aldus de officier.

De beelden werden in de rechtszaal getoond en besproken:

'Ik ben niet van het geweld'

De 62-jarige Bosschenaar wordt verweten met een riek op een vriend van zijn buurvrouw ingestoken te hebben. Zelf zegt hij zich weinig meer van de vechtpartij te kunnen herinneren. Hij was 'beduusd' door een klap op zijn hoofd, zo verklaarde hij. De man geeft aan alleen maar te willen sussen. "Ik vind het treurig wat er gebeurd is. Ik wil de beelden ook niet meer zien."

Volgens hem zijn de buren die dag begonnen met dreigen. Daarna is de situatie uit de hand gelopen. Hoe hij aan de riek is gekomen weet hij niet meer. "Ik ben helemaal niet van het geweld."

Honkbalknuppel

De andere verdachte, een 52-jarige man uit Den Bosch wordt er van verdacht met een ijzeren pijp geslagen te hebben. Hij geeft aan wel aanwezig te zijn geweest die middag, maar niets te hebben gedaan. Verder wilde hij niets zeggen.

De 25-jarige man wordt verweten met een honkbalknuppel geslagen te hebben. Zijn advocaat, de heer Oerlemans geeft aan dat er daarbij niet op het hoofd werd geslagen, maar op een arm. "Als je het beeld op het juiste moment stilzet zie je dat", zo zei hij. Het OM gaat niet in deze theorie mee.

'Ik had wel dood kunnen zijn'

Twee slachtoffers hielden verwondingen over aan de vechtpartij. Een van hen moest naar het ziekenhuis en kreeg zeven hechtingen. Via hun advocaat lieten de mannen weten nog steeds veel psychische en lichamelijke klachten te hebben als gevolg van de vechtpartij.

"Ik kon niet vermoeden dat mijn leven in een paar minuten zo overhoop gehaald zou worden", schrijft een van de slachtoffers. Ook het feit dat zijn dochter aanwezig was bij de vechtpartij doet hem pijn. De andere man, die met de riek is gestoken, schrijft "Ik had wel dood kunnen zijn". Hij noemt de actie van de verdachten een 'laffe daad' en geeft aan op een hoge straf te hopen.

Groepsverkrachting

De ruzie heeft mogelijk een link met de Bossche groepsverkrachting die eind vorig jaar aan het licht kwam. De buurvrouw die bij de ruzie betrokken was, wordt er door haar buren, familie van verdachte Boy M., van beschuldigd dat ze de zaak bij de politie heeft gemeld, zo vertelde ze aan Omroep Brabant.

De 62-jarige verdachte is de vader van de hoofdverdachte in deze zaak. Zelf zegt hij dat niet de verkrachtingszaak, maar een door de buurvrouw geplaatste schutting de aanleiding was voor de ruzie.

De uitspraak in deze zaak is over twee weken.