Houdoe Brabant: documentaire over stukje Brabant in het Amerikaanse Wisconsin

Een Brabantse molen in Little Chute in Wisconsin. vergroot

Een krantenbericht over een opgebouwde Brabantse molen in het dorpje Little Chute in Wisconsin, Amerika. Het stond er echt! En het wekte de interesse van documentairemakers Manon van Bergen uit Eindhoven en Diny van Hoften uit Zaltbommel.

Het duo ontdekte het verhaal achter de oer-Hollandse molen en Little Chute. Het was de basis voor het document: Houdoe Brabant. De documentaire is zondag te zien om Omroep Brabant TV.

Kijk hieronder naar de trailer:

Wachten op privacy instellingen...

Het dorp was meer dan honderd jaar een toevluchtsoord van (Oost-)Brabanders die naar Amerika emigreerden om daar een nieuw leven op te bouwen. In het dorp ontstond destijds een Brabantse enclave waarvan de nazaten er nog steeds leven. In de molen is inmiddels een archief gevestigd met informatie over de Brabantse voorvaderen.

Herinnering aan Brabant. vergroot

In Houdoe Brabant worden prachtige verhalen verteld over de Brabantse emigranten die trots zijn op hun Nederlandse roots en de tradities en gewoonten die zij nog steeds in leven houden. Zo staat er elke twee zondag van augustus nog het ‘koningsschieten’ op het programma. De documentairemakers filmden niet alleen in Little Chute, maar legde ook een bezoek van enkele emigranten aan hun geboortehuizen in Oost-Brabant vast.

De documentaire is zondag voor de eerste keer te zien vanaf 07.15 uur en wordt daarna nog enkele keren herhaald.

Uden is nog steeds dichtbij. vergroot