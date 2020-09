Coronanieuws: 38 sterfgevallen in het afgelopen etmaal, hoogste aantal sinds 15 mei

Foto: BeeldWerkt vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Nederlandse onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben ontdekt dat corona nog schadelijker is dan we al wisten: het tast ook de hersenen aan.

Maandag start in de teststraat in Breda een onderzoek naar de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van een sneltest.

RIVM-directeur Jaap van Dissel is het niet eens met de stelling dat het testbeleid in Nederland niet goed functioneert.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

15.58 - Kaartje: besmettingen per veiligheidsregio per 100.000 inwoners

Wachten op privacy instellingen...

15.10 555 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat nu in het ziekenhuis ligt, is 555. Dat zijn er 8 meer dan de dag ervoor. Op de Intensive Care (IC) liggen 122 patiënten, een stijging van 6 met een dag eerder.

14.28 Nieuw aantal coronabesmettingen stijgt met 2713

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen 24 uur gestegen met 2713. Tussen vrijdagochtend en zaterdag zijn die positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is iets minder dan op vrijdag, toen het aantal gevallen met 2777 meldingen toenam. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 17.000 mensen positief getest op het coronavirus. Afgelopen etmaal zijn er 38 sterfgevallen gemeld, het hoogste aantal sinds 15 mei.

14.25 Finalisten Junior Songfestival positief getest

Twee finalisten van het Junior Songfestival doen zaterdagavond niet mee aan de finale omdat ze positief zijn getest op het coronavirus. Het gaat om Demi van UNITY en Robin. De finale gaat wel door, maar dan met drie acts.

14.20 Café Bladel twee weken dicht

Café D'n Bel in Bladel moet twee weken op slot, omdat de coronavoorschriften niet voldoende werden nageleefd. Zo waren er te veel bezoekers in de kroeg. Reden voor burgemeester Remco Bosma om de deuren tot vrijdag 9 oktober te sluiten.

Wachten op privacy instellingen...

14.10 Corona opsporen via ademtest

Wetenschappers van het Maastrichtse ziekenhuis MUMC+ hebben een apparaat ontwikkeld dat mogelijk kan ruiken of iemand corona heeft, schrijft 1Limburg. De zogenaamde e-Nose, een elektronische neus, was oorspronkelijk bedoeld om schildklierkanker te kunnen ruiken in je adem, maar heeft door de coronacrisis een ander doel erbij gekregen. Het duurt nog wel een tijdje voordat het apparaat in gebruik wordt genomen. Mogelijk lukt dat in de loop van volgend jaar.

10.32 Het regent afgelastingen

Het nieuwe sportseizoen is amper begonnen, maar het regent al afgelastingen, uitgestelde wedstrijden en meldingen van gesloten sportparken. Nu de tweede coronagolf over het land trekt, is in veel sporten van een normaal verloop van de competitie al geen sprake meer. Dat meldt Trouw. Veel georganiseerde (team)sporters zijn tussen de 20 tot 35 jaar, de leeftijdscategorie met een hoog aantal coronabesmettingen.

10.16 Hersenen op hol

Nederlandse onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben ontdekt dat corona nog schadelijker is dan we al wisten: het tast ook de hersenen aan. De ziekte kan ertoe leiden dat het immuunsysteem in de hersenen op hol slaat. Het onderzoek is zaterdag gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet Microbe.

Wachten op privacy instellingen...

10.14 Gesjoemel met coronasteun

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) heeft ongeveer negenhonderd meldingen binnengekregen over mogelijk gesjoemel met coronasteunmaatregelen. Het gaat om fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik. Er lopen inmiddels zo'n veertig onderzoeken die bij voldoende bewijs tot een strafrechtelijke vervolging zouden kunnen leiden. Ruim 45 andere gevallen zijn bestuursrechtelijk opgepakt.

09.55 Carnaval Sint-Oedenrode

Ook in Sint-Oedenrode vinden komend jaar geen carnavalsoptochten plaats. Dat laten de carnavalsstichting Papgat en stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode weten na overleg met de gemeente. Een sleuteloverdracht kan 'binnen de kaders' wel plaatsvinden, op locatie per kern.

08.52 Onderzoek sneltest in Breda

Maandag start in de teststraat in Breda een onderzoek naar de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van een sneltest. De GGD West-Brabant voert dit onderzoek uit samen met het Amphia Ziekenhuis en Microvida. Mensen die meedoen aan de proef, krijgen tijdens het onderzoek ook de normale coronatest, de PCR-test. Daarnaast wordt een tweede test afgenomen uit de keel en neus, waarbij deze veel minder diep de neus in hoeft en dus minder vervelend zal zijn. De proef wordt gedaan in de teststraat Breda en bij mensen thuis die al eerder een positieve testuitslag hebben ontvangen.

08.28 Senioren willen strengere controle

Veel senioren vinden dat het kabinet meer moet doen tegen het oplopen van het aantal coronabesmettingen. Dat zegt de ouderenorganisatie ANBO op basis van een eigen peiling onder ruim 5400 mensen vanaf 65 jaar. Ze willen een strengere controle op de naleving van de regels. Dik 64 procent vindt dat er beter moet worden gehandhaafd op de anderhalve meter afstand en zestig procent dat mondkapjes verplicht moeten worden in supermarkten en andere winkels.

Wachten op privacy instellingen...

06.28 Klemmend beroep

"Trek alles uit de kast om een tweede golf van het coronavirus en lockdown te voorkomen!" Die oproep doen VNO-NWC en MKB-Nederland zaterdag in een brief aan alle leden en branches in Nederland. Ze doen een klemmend beroep op iedereen om er 'met elkaar alles aan te doen om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar ook op aan te spreken'.

06.00 Mondkapjesplicht

Er moet een mondkapjesplicht komen in supermarkten, tuincentra, bouwmarkten en restaurants in Nederland. Dat zegt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, in het ED. Door het dragen van die mondkapjes raken mensen zich veel meer bewust van de aanwezigheid van het coronavirus en de noodzaak om de maatregelen na te leven die zijn getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

05.05 'Ons gedrag is het probleem'

RIVM-directeur Jaap van Dissel is het niet eens met de stelling dat het testbeleid in Nederland niet goed functioneert. Dat zegt hij in Trouw. Volgens Van Dissel is 'ons gedrag de eerste verdediging tegen het coronavirus en niet het testbeleid'. We creëren volgens hem problemen als we ons niet aan de anderhalve meter houden of bij ziekte toch de deur uit gaan. De intrinsieke motivatie van mensen moet je volgens Van Dissel stimuleren, maar dat is ingewikkeld.

03.30 Burendag op afstand

Op gepaste afstand en in de buitenlucht gaan zaterdag buren bij elkaar op bezoek op de vijftiende editie van de Burendag. Wegens het coronavirus geldt dit jaar het motto 'Vier het veilig, vier het voor de deur'. Burendag is een jaarlijks terugkerend evenement om goed contact tussen buren aan te moedigen. Het is een initiatief van koffiemerk Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Op deze dag reiken zij ook De Gouden Buurt Award uit voor de beste buur in Nederland.

Wachten op privacy instellingen...

00.14 Beeldvorming ouderen

De overheid begint in het najaar met een campagne op internet over de beeldvorming van ouderen, schrijft zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. De coronacrisis bracht volgens hem een soms polariserende discussie tussen leeftijdsgroepen op gang. De campagne van het ministerie van Volksgezondheid 'zal de waarde van ouder worden benadrukken'.