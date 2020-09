Coronanieuws: onderzoek naar corona-sneltest in Breda

Drukte bij de corona-teststraat in Breda (foto: Eva de Schipper). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

VNO-NWC en MKB-Nederland vragen met klem om er 'met elkaar alles aan te doen om de corona-gedragsregels wérkelijk in acht te nemen'.

Maandag start in de teststraat in Breda een onderzoek naar de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van een sneltest.

RIVM-directeur Jaap van Dissel is het niet eens met de stelling dat het testbeleid in Nederland niet goed functioneert.

08.52 Onderzoek sneltest in Breda

Maandag start in de teststraat in Breda een onderzoek naar de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van een sneltest. De GGD West-Brabant voert dit onderzoek uit samen met het Amphia Ziekenhuis en Microvida. Mensen die meedoen aan de proef, krijgen tijdens het onderzoek ook de normale coronatest, de PCR-test. Daarnaast wordt een tweede test afgenomen uit de keel en neus, waarbij deze veel minder diep de neus in hoeft en dus minder vervelend zal zijn. De proef wordt gedaan in de teststraat Breda en bij mensen thuis die al eerder een positieve testuitslag hebben ontvangen.

08.28 Senioren willen strengere controle

Veel senioren vinden dat het kabinet meer moet doen tegen het oplopen van het aantal coronabesmettingen. Dat zegt de ouderenorganisatie ANBO op basis van een eigen peiling onder ruim 5400 mensen vanaf 65 jaar. Ze willen een strengere controle op de naleving van de regels. Dik 64 procent vindt dat er beter moet worden gehandhaafd op de anderhalve meter afstand en zestig procent dat mondkapjes verplicht moeten worden in supermarkten en andere winkels.

06.28 Klemmend beroep

"Trek alles uit de kast om een tweede golf van het coronavirus en lockdown te voorkomen!" Die oproep doen VNO-NWC en MKB-Nederland zaterdag in een brief aan alle leden en branches in Nederland. Ze doen een klemmend beroep op iedereen om er 'met elkaar alles aan te doen om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar ook op aan te spreken'.

06.00 Mondkapjesplicht

Er moet een mondkapjesplicht komen in supermarkten, tuincentra, bouwmarkten en restaurants in Nederland. Dat zegt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, in het ED. Door het dragen van die mondkapjes raken mensen zich veel meer bewust van de aanwezigheid van het coronavirus en de noodzaak om de maatregelen na te leven die zijn getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

05.05 'Ons gedrag is het probleem'

RIVM-directeur Jaap van Dissel is het niet eens met de stelling dat het testbeleid in Nederland niet goed functioneert. Dat zegt hij in Trouw. Volgens Van Dissel is 'ons gedrag de eerste verdediging tegen het coronavirus en niet het testbeleid'. We creëren volgens hem problemen als we ons niet aan de anderhalve meter houden of bij ziekte toch de deur uit gaan. De intrinsieke motivatie van mensen moet je volgens Van Dissel stimuleren, maar dat is ingewikkeld.

03.30 Burendag op afstand

Op gepaste afstand en in de buitenlucht gaan zaterdag buren bij elkaar op bezoek op de vijftiende editie van de Burendag. Wegens het coronavirus geldt dit jaar het motto 'Vier het veilig, vier het voor de deur'. Burendag is een jaarlijks terugkerend evenement om goed contact tussen buren aan te moedigen. Het is een initiatief van koffiemerk Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Op deze dag reiken zij ook De Gouden Buurt Award uit voor de beste buur in Nederland.

00.14 Beeldvorming ouderen

De overheid begint in het najaar met een campagne op internet over de beeldvorming van ouderen, schrijft zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. De coronacrisis bracht volgens hem een soms polariserende discussie tussen leeftijdsgroepen op gang. De campagne van het ministerie van Volksgezondheid 'zal de waarde van ouder worden benadrukken'.