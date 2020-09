Mondkapjes in ziekenhuizen en zorginstellingen: 'Een simpel 'nee, dank je wel' is niet genoeg'

Premier Rutte gaf woensdag een dringend advies om overal in de publieke ruimte mondkapjes te dragen. Onder andere het Catharina Ziekenhuis, het Elkerliek, de Zorgboog en Savant vragen mensen nu een mondkapje te dragen. Maar hoe dringend is een dringend advies, en wat zijn de consequenties als mensen weigeren?

Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven laat desgevraagd weten dat niemand de toegang tot het ziekenhuis wordt geweigerd als ze geen mondmasker willend dragen. Zo kunnen mensen ook om medische redenen geen mondkapje willen dragen, en patiënten wordt sowieso niet de toegang ontzegd. Maar voor bezoekers is een simpel 'nee, dankjewel' niet voldoende.

Gesprek aangaan "Voor mensen die geen mondkapje hebben, delen we gratis mondkapjes uit", aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. Weigeren ze vervolgens het kapje te dragen dan gaat het ziekenhuis een stapje verder: "Er staan sowieso mensen bij de ingang om een gezondheidsverklaring af te nemen, die gaan dan het gesprek aan met die mensen."

Het Elkerliek ziekenhuis, de Zorgboog, Savant en de huisartsen in de regio Helmond en de Peel doen een dringend verzoek aan patiënten en bezoekers om een mondkapje te dragen als ze naar hun locaties komen, conform het advies van premier Rutte. "Wij adviseren iedereen dringend om het mondkapje te dragen totdat zij het ziekenhuis weer verlaten. Patiënten die vanuit de covid-screening (online of aan de deur) aanvullende bescherming nodig hebben, krijgen een mondneusmasker van het ziekenhuis uitgereikt."

Premier Rutte liet woensdag weten mondkapjes overal in Nederland in de openbare ruimte te adviseren. Bij het Catharina ziekenhuis gaat dat advies donderdag in. John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, deed eerder een vergelijkbare oproep.