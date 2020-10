Coronanieuws: 'Ventilatie op helft van scholen voldoet niet of deels aan eisen'

Bo heeft geen moeite met het dragen van een mondkapje (foto: Tonnie Vossen). vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal coronabesmettingen steeg woensdag met 3294; dinsdag waren dat er 3011.

Ziekenhuizen vragen coronabonus voor álle medewerkers, bonus kan vanaf vandaag worden aangevraagd.

Ruim 10.000 coronadoden tijdens eerste golf, meldt CBS.

13.36 - Slechte ventilatie in schoolgebouwen

De ventilatie op ongeveer de helft van alle schoolgebouwen in Nederland voldoet niet of slechts gedeeltelijk aan de eisen conform het bouwbesluit. Dat maakte de Algemene Vereniging Schoolleiders bekend op basis van een peiling onder 643 schooldirecteuren.

"Het verbaast ons zeker niet. Natuurlijk zijn er scholen die in een mooi of nieuw gebouw zitten, maar heel veel scholen moeten het doen met een oud en gedateerd gebouw", aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

12.48 - Onderwijskoepels overleggen over gebruik van mondkapjes

Onderwijskoepels overleggen donderdag met het ministerie van Onderwijs toch over het gebruik van mondkapjes in het voortgezet onderwijs. Maar er is daarover nog geen besluit genomen, benadrukken ingewijden aan het ANP.

Het dringende advies om mondkapjes te gebruiken dat het kabinet woensdag per direct gaf aan mensen die in een publieke binnenruimte zijn, zou juist niet gelden voor scholieren op middelbare scholen. Volgens premier Mark Rutte kon voor hen een uitzondering worden gemaakt, omdat daar al geldt dat de leraar 1,5 meter afstand moet houden van de leerlingen.

De wens om toch mondkapjes te adviseren komt uit het onderwijs, zeggen bronnen. De scholieren zouden ze niet in het klaslokaal op hoeven, maar wel in de gangen en kantine.

12.42 - NAC-trainer zit in thuisquarantaine

NAC-trainer Maurice Steijn zit vrijdagavond niet op de bank tegen Jong Ajax. De coach verblijft in thuisquarantaine omdat hij mogelijk in aanraking is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.

12.00 - Ook Festival Circolo 2020 gecanceld

Festival Circolo 2020 gaat niet door. Het grootste circusfestival van Nederland zou van 16 tot en met 25 oktober plaatsvinden in Tilburg. "Het coronavirus blijkt te gevaarlijk om publiek in de circustenten te kunnen ontvangen", zo laat de organisatie donderdag weten.

Directeur Marc Eysink Smeets noemt het 'heel treurig'dat hij deze beslissing heeft moeten nemen. "Het pijnlijke is dat we vorige week nog veel complimenten van de gemeente Tilburg mocht ontvangen voor onze aanpak, de inrichting van het terrein en de tenten en toepassing van alle corona-maatregelen. Vlak voor de eindstreep zijn we dan toch pootje gelicht door het akelige virus."

Ook Festival Circolo gaat niet door

11.57 - Horecaondernemers balen van regels

Horecabroers Piet en Kees van Strijp (26 en 25) worden een beetje moedeloos van alle horecaregels vanwege corona. Ze hadden hun grote feestzaal net omgebouwd tot binnentuin met ruimte voor 120 man. Met alle nieuwe maatregelen gaat dit niet door. Als grap plaatsten de broers daarom een afbeelding van hun binnentuin, gevuld met wietplantjes. "Beter een wietplantage dan een feestzaal."

11.46 - Dringend advies voor mondkapjes op middelbare scholen

Er komt een dringend advies voor het gebruik van mondkapjes op middelbare scholen. Leerlingen krijgen het advies een mondkapje te dragen in de gangen, de aula en de kantine. In de lessen hoeft dit niet, meldt de NOS.

10.52 - Ondernemers Den Bosch lanceren online warenhuis

Ondernemers in de binnenstad van Den Bosch lanceren een online warenhuis. Daar kan lokaal geshopt worden. Producten van de eerste groep van vijftig winkels zijn nu beschikbaar. De gekochte spullen worden bezorgd of je kunt het ophalen bij de winkel.

10.14 - Mondkapjes verplicht in alle Bijenkorf-filialen

De Bijenkorf gaat vanaf donderdag ook klanten in zijn overige warenhuizen in Amstelveen, Utrecht en Maastricht verplichten een mondkapje te dragen. Eerder waren de mondkapjes alleen verplicht in de filialen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven.

09.31 - Dringend advies: ook mondkapje dragen in de rechtbank

08.53 - Geen inloopbijeenkomst over de N272/N615

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaat de inloopbijeenkomst over de N272/N615 op 1 oktober bij Time Out in Gemert niet door:

08.39 - Dringend advies: draag een mondkapje in bijvoorbeeld winkels

Veel gemeenten delen vandaag op social media het dringende advies om bijvoorbeeld in winkels een mondkapje te dragen. Zo ook de gemeente Sint-Michielsgestel:

08.28 - In het ziekenhuis in Breda onderzoeken ze de corona-sneltest

In Breda wordt sinds deze week onderzocht of een sneltest op het coronavirus de capaciteitsproblemen bij GGD's en ziekenhuizen kan oplossen. In het Amphia Ziekenhuis wordt drie weken lang de betrouwbaarheid van deze manier getest. "Als dit werkt, dan kan het een groot verschil maken in het opsporen van coronabesmettingen", zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Bredase ziekenhuis.

08.14 - Cabine- en grondbonden akkoord met KLM, piloten nog niet

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met vakbonden voor cabinemedewerkers en grondpersoneel over de versobering van de arbeidsvoorwaarden. Met piloten is er nog geen principeakkoord, zo meldt de vliegmaatschappij. KLM heeft tot donderdag om bij het kabinet een pakket bezuinigingsplannen in te dienen. Dit herstelplan was een voorwaarde voor de 3,4 miljard euro aan steun die KLM krijgt van de overheid, in de vorm van leningen en kredietgaranties. Door de coronacrisis stond de luchtvaartmaatschappij op omvallen.

KLM heeft met de bonden voor grond- en cabinepersoneel afgesproken dat medewerkers die tot één keer modaal verdienen er nog iets op vooruitgaan, laten FNV en CNV weten. Personeel dat anderhalf keer modaal verdient, hoeft geen salaris in te leveren maar krijgt ook niet de in eerdere cao's afgesproken loonsverhoging. Medewerkers die boven anderhalf keer modaal zitten, gaan juist salaris inleveren. Dat kan stapsgewijs oplopen tot 20 procent minder loon.

KLM moet naar verwachting duizenden medewerkers ontslaan om te bezuinigen.

07.13 - 'Ministerie van VWS voorzag huidige testtekort al in het voorjaar '

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wist al in het voorjaar dat er een tekort aan coronatesten zat aan te komen en dat uitbreiding noodzakelijk was. De artsen die het kabinet adviseren, negeerden de prognose echter herhaaldelijk. Dat meldt Follow the Money op basis van 'interne stukken' die de website in handen heeft.

Het RIVM voorspelde in april al dat de testvraag in september 38.500 testen per dag zou bedragen. Die prognose was leidend voor het Landelijke Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK), dat binnen VWS verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het testbeleid van minister De Jonge.

Onder leiding van arts-microbioloog Edwin Boel anticipeerde het LCDK echter niet op de prognose, waardoor de testcapaciteit bleef steken op 30.000. Dat blijkt uit presentaties en gespreksverslagen van het LCDK.

05.45 - Forse toename aantal nieuwe besmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat het laatste etmaal in Duitsland is geregistreerd, is fors toegenomen ten opzichte van het aantal dat woensdagochtend werd gemeld. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, is er sprake van maar liefst 2503 nieuwe gevallen in de laatste 24 uur. Woensdag meldde het RKI 1798 nieuwe besmettingen.

05.00 - 'Coronadiscussie niet goed voor draagvlak'

De coronamaatregelen worden in Nederland dusdanig bediscussieerd, dat die daardoor minder goed worden nageleefd. Dat zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, die zitting heeft in het Outbreak Management Team (OMT), in het AD.

"Hier discussiëren we maar door", zegt Voss over het Nederlandse maatschappelijke coronadebat. "Ik denk dat we het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland daardoor echt kapot kunnen praten. We moeten stoppen met twijfel zaaien."

03.30 - Opnieuw uitleg over de coronadrukte in de ziekenhuizen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft donderdag weer een toelichting op de drukte in de ziekenhuizen. Het is de tweede persconferentie van de tweede coronagolf. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, licht de stand van zaken toe. De persconferentie is om 14.00 uur in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Het coördinatiecentrum verdeelt coronapatiënten tussen ziekenhuizen in verschillende delen van het land. Dat moet de druk op de zorg zo draaglijk mogelijk houden. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen en intensive cares loopt namelijk op. Ziekenhuizen behandelen momenteel ongeveer 700 coronapatiënten. Dat is twee keer zo veel als anderhalve week geleden.

00.00 - Ziekenhuizen vragen coronabonus voor álle medewerkers

Ziekenhuisbestuurders willen bij het toekennen van de zorgbonus geen onderscheid maken tussen IC-personeel en andere medewerkers. Veel ziekenhuizen gaan daarom de coronabonus van 1000 euro netto, die ze vanaf vandaag kunnen aanvragen, voor álle medewerkers onder een bepaald salaris aanvragen. Dat meldt NRC op basis van een rondgang langs tien ziekenhuizen in het hele land.

De ziekenhuizen volgen hierin het advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Beide brancheverenigingen adviseren hun leden de bonus aan te vragen voor iedereen die minder dan twee keer modaal (73.000 euro bruto) verdient.

00.00 - Ruim 10.000 coronadoden tijdens eerste golf

Tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar stierven ruim 10.000 mensen in Nederland aan vastgestelde of vermoedelijke Covid-19. Dit heeft statistiekbureau CBS bekendgemaakt op basis van voorlopige cijfers.

Van alle coronadoden ontving 60 procent langdurige zorg. Dat zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. Het CBS stelt ook vast dat er meer mannen (53 procent) dan vrouwen (47 procent) zijn overleden aan corona. Onder 75- tot 80-jarigen stierven bijna twee keer zo veel mannen als vrouwen aan de ziekte.

De gemiddelde leeftijd van overleden mannen bij wie corona was vastgesteld was 79,7 jaar. Bij vrouwen was dit 83,8 jaar. Het aantal coronadoden heeft betrekking op de periode vanaf maart tot en met juni. Daarbij liet de maand april een piek zien van meer dan 6000 mensen die aan de ziekte doodgingen.

00.00 Joop van den Ende zag theaters liever paar weken dicht

Joop van den Ende pleit voor landelijke maatregelen voor theaters. Van den Ende, zelf onder meer bestuurslid van theater DeLaMar in Amsterdam, zegt blij te zijn dat er theaters open blijven, maar hij had liever gezien dat alles dicht ging. Dat zei hij woensdag in de talkshow Op1.

"Het theater is een veilige plek, maar de besmettingen lopen op", begint hij. "Als er een beslissing genomen wordt, neem die dan voor het hele land." Zo pleit hij voor strengere maatregelen om te voorkomen dat het virus "doorettert".

Op de vraag of hij dan liever de theaters een aantal weken gesloten had gezien, antwoordt Van den Ende instemmend. "Maar goed, dat kan nu niet meer, want er is besloten om dat niet te doen." Sanne Wallis de Vries, die ook aan tafel zat, was het niet eens met de uitspraken van Van den Ende.

