Transferdeadline PSV: na Bruma verhuurt PSV ook Michal Sadilek voor één seizoen

PSV heeft kort na het bericht van de verhuurperiode van Bruma ook gecommuniceerd dat middenvelder Michal Sadilek de club voor een jaar gaat verlaten. De Tsjechisch jeugdinternational gaat een jaar ervaring op doen bij Slovan Liberec, een club uit zijn vaderland.

"Het ziet er naar uit dat Michal Sadilek (21) bij ons wat minder aan bod gaat komen, maar voor zijn ontwikkeling is wekelijks spelen belangrijk", legt technisch manager John de Jong uit op de website van PSV.

Linksback

Sadilek, die zondagmiddag nog inviel tijdens de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard, beleefde zijn grote doorbraak vorig jaar in Eindhoven. Dat was evenwel op een positie die niet de voorkeur heeft van Sadilek zelf: de linksbackpositie. Als noodoplossing speelde de middenvelder daar afgelopen seizoen meermaals, maar de verwachting is dat Sadilek nu in zijn vaderland meer minuten op zijn favoriete positie kan gaan maken. In totaal speelde Sadilek tot nu toe 40 wedstrijden voor PSV 1.

Bruma ook voor één seizoen weg

Het hing al even in de lucht maar PSV en Bruma hebben tijdelijk afscheid van elkaar genomen. De Portugese buitenspeler speelt het komende seizoen voor het Griekse Olympiakos Piraeus dat onder meer uitkomt in de Champions League. De Grieken hebben tevens een koopoptie bedongen om Bruma voor een vast bedrag aan het einde van het seizoen permanent over te nemen.

Champions League

In Griekenland komt Bruma terecht bij Olympiakos dat afgelopen seizoen met een straatlengte voorsprong kampioen werd. Daarmee plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League en vorige week wisten ze zich zelfs voor de groepsfase van het miljoenenbal te plaatsen.

Bruma kwam tot op heden tot 35 wedstrijden in de hoofdmacht van PSV. Daarin was de Portugees international goed voor vijf doelpunten en zes assists. PSV kocht Bruma vorig jaar voor zo'n twaalf miljoen euro, maar hij heeft nooit kunnen overtuigen in Eindhoven.