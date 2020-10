Coronanieuws: 4548 nieuwe besmettingen, App CoronaMelder zaterdag geïntroduceerd

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

In Nederland werden van maandag op dinsdag 4548 nieuwe coronagevallen geteld.

Premier Rutte geeft vandaag het startsein voor een campagne: 'Aandacht voor elkaar'

President Trump is weer thuis na een paar dagen in het ziekenhuis

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

14.20 - 4548 nieuwe besmettingen, 696 in Brabant

De afgelopen 24 uur zijn 4548 nieuwe corona besmettingen gemeld. Dat zijn er iets minder dan van zondag op maandag (4575). Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. In Brabant werden 696 nieuwe patiënten geteld. Maandag waren dat er 600. Over de hele afgelopen week gaat het om liefst 27.485, tegen 19.326 de week daarvoor.

13.50 - App CoronaMelder zaterdag geïntroduceerd

De app CoronaMelder wordt zaterdag 10 oktober landelijk geïntroduceerd. Dat laat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weten. De wet over de app werd dinsdag aangenomen in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer stemde er begin september al mee in.

13.25 - GGD Brabant-Zuidoost start coronacampagne

De GGD Brabant-Zuidoost is deze week gestart met de huis-aan-huiscampagne Corona stopt bij jou. Met deze campagne wil de GGD alle inwoners in de regio helder informeren over de basisregels tegen corona maar wil vooral ook iedereen aanmoedigen om deze te blijven volhouden. Vanaf deze week ontvangen alle inwoners in de regio een folder in de brievenbus met informatie over het testen en de basisregels.

13.06 - JBZ zegt afspraken af door toenemende coronazorg

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch moet momenteel afspraken afzeggen vanwege een toenemend aantal coronapatiënten. "Het gaat dan om lichte ingrepen maar dat maakt het voor de mensen die het betreft natuurlijk niet minder vervelend", schrijft het ziekenhuis in een verklaring op haar website.

Het ziekenhuis moet meer ruimte maken voor coronazorg. "Het is de afgelopen tijd allemaal sneller gegaan dan verwacht. We hebben van andere ziekenhuizen uit Nederland patiënten overgenomen en in Brabant is het aantal coronapatiënten de afgelopen tijd toegenomen. Met name op onze verpleegafdelingen."

12.30 - Woonbond: zet mensen niet hun huis uit tijdens corona

Mensen mogen ook tijdens de tweede coronagolf niet uit hun huis gezet worden, vindt de Woonbond. Daarom schrijft de bond in een brief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken): "Zo veel mogelijk thuis blijven kan alleen als je een huis hebt. Mensen op straat zetten levert nu meer onrust en problemen op dan ooit."

12.11 - Toch meer publiek toegestaan in theaters Brabant-Noord

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Noord Jack Mikkers heeft dinsdagochtend besloten in zijn regio toch een aantal ontheffingen te gaan verlenen de komende twee weken. Dit betekent dat vanaf dinsdag in theaters, culturele centra en poppodia maximaal 250 bezoekers welkom zijn Hierbij geldt wel voor iedere locatie een protocol op basis van de RIVM-richtlijnen en de afspraken uit de nieuwe noodverordening.

11.47 - Ziekenhuizen mogen remdesivir uitwisselen

Ziekenhuisapotheken krijgen tijdelijk toestemming om de virusremmer remdesivir onderling uit te wisselen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) versoepelt de regels vanwege het tekort aan het middel, dat vaak wordt toegediend aan coronapatiënten. Normaal mogen ziekenhuisapotheken niet met elkaar handelen in geneesmiddelen.

In dit geval is uitwisseling wel toegestaan, in elk geval tot en met 31 december, omdat sommige ziekenhuizen nog voldoende remdesivir op voorraad hebben, terwijl in andere ziekenhuizen tekorten ontstaan, aldus de IGJ. De aanvoer van het middel is stilgevallen, doordat de vraag wereldwijd groter is dan het aanbod.

11.09 - Teststraat in Valkenswaard

Ook in Valkenswaard opent de GGD een testlocatie voor corona. Het gaat om het parkeerterrein Den Dries aan de Pastoor Heerkensdreef. Op dit moment zijn in Brabant-Zuidoost nog drie andere testlocaties: Eindhoven, Helmond en Eersel.

11.00 - Alle buitenactiviteiten met carnaval in Drimmelen gaat niet door

Alle buitenactiviteiten met carnaval in Drimmelen gaan niet door, zoals de optochten en popverbranding. Carnavalsplatform Drimmelen: “We begrijpen dat dit voor de vele fanatieke carnavalsstichtingen, carnavalsverenigingen en carnavalsvierders in onze gemeente ontzettend jammer is. Tevens is dit een teleurstellend vooruitzicht voor onze horecaondernemers. Zij worden hierdoor ook hard geraakt in hun portemonnee."

10.00 - Optocht in Helvoirt gaat niet door

De optocht in Helvoirt gaat niet door vanwege het coronavirus. Ook het bal op de elfde van de elfde gaat niet door. Wel worden de prins en de jeugdraad bekendgemaakt, maar dat gaat digitaal. De stichting start ook met maken van twee carnavalsboeken.

09.20 - Zorgbonus voor medewerkers Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft besloten om alle medewerkers in loondienst alvast een zorgbonus van 500 euro uit te keren. Daarmee lopen ze vooruit op de zorgbonus van de overheid van 1000 euro, die aan is te vragen voor een specifieke groep zorgverleners. “Wij willen onze medewerkers bedanken. Er is zoveel te doen over de zorgbonus, wie wel en wie niet", zegt Geranne Engwirda van de Raad van Bestuur.

"Wij hebben tijdens de eerste golf heel veel patiënten met corona verpleegd", vervolgt Engwirda. "Wij waren succesvol, omdat we het als één team hebben gedaan. Daarom verdienen onze collega’s een bonus.” Of ze de overige 500 euro ook nog krijgen, is afhankelijk van de overheid. Ook als de overheid de subsidie niet aan iedereen toekent, mogen de medewerkers de bonus alsnog houden. Het gaat overigens alleen om medewerkers die maximaal 73.000 euro op jaarbasis verdienen.

08.53 - 'Run op commerciële soa-test'

Commerciële bedrijven die soa-zelftests aanbieden, doen zeer goede zaken in coronatijd. Mensen blijken massaal over te schakelen op deze manier van testen, omdat bij veel GGD'en de soa-zorg is afgeschaald. Dat meldt BNR na een rondgang onder een aantal van deze bedrijven. GGD-personeel is massaal nodig voor het testen op het coronavirus en het bron- en contactonderzoek. Bij de commerciële aanbieder Testalize is de vraag naar zelftests 30 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Soapoli-online noteert zelfs een toename van 45 tot 50 procent.

08.22 - 'Virusremmer remdesivir in Nederland is op'

De virusremmer remdesivir is sinds zondag niet meer leverbaar aan ziekenhuizen. De voorraad die het RIVM voor Nederland beheerde, is op. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) bevestigde een bericht daarover van het Financiële Dagblad. Het medicijn wordt gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten. Het departement verwacht mogelijk vandaag of morgen nieuwe leveringen uit Brussel, zegt de woordvoerder.

07.30 - Snelle stijging in Duitsland

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 2639 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een forse stijging ten opzichte van 1382 besmettingen die het Robert Koch Instituut, het Duitse staatsinstituut voor Volksgezondheid, een dag eerder meldde. De dagen ervoor waren ook steeds meer dan 2000 nieuwe besmettingen gemeld.

06.11 - Impact crisis blijft groot

De impact van de coronacrisis zal volgens drie op de vijf Nederlandse exportbedrijven nog tot ver in 2021 voelbaar zijn. Voor de studie zijn honderden bedrijven ondervraagd. De effecten van de crisis, zoals een oplopende werkloosheid en een stijging van het aantal faillissementen, zullen hun tol eisen,. Ontslagrondes die door bedrijven als KLM, Shell, BAM en Tata Steel zijn aangekondigd, zijn een teken aan de wand.

05.15 - Mondkapjes voor alle scholieren

Ook voor het mbo en hoger onderwijs zou er een dringend advies moeten komen om een mondkapje te dragen, vindt coalitiepartij D66. Op die manier zouden mogelijk meer studenten in het mbo, hbo en op universiteiten weer fysiek onderwijs kunnen volgen, stelt de partij.

04.55 - Aantal besmettingen stijgt explosief

De tweede coronagolf stopt vooralsnog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 25.000 besmettingen vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 19.326 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 13.471 en nog een week eerder kwamen 8265 coronagevallen aan het licht.

Wachten op privacy instellingen...

3.30 Rutte start coronacampagne

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven dinsdag het startsein voor een campagne die mensen aanspoort elkaar aandacht te geven en stil te staan bij het verdriet dat het coronavirus heeft veroorzaakt. Onder het motto 'Aandacht voor elkaar', worden mensen opgeroepen elkaar door de tweede golf heen te slepen.

Rutte en De Jonge nemen dinsdag het voortouw in Den Bosch, waar ze praten met tien Brabanders die corona tijdens de eerste golf van dichtbij hebben meegemaakt

2.35 President Trump weer thuis

De met corona besmette Amerikaanse president Donald Trump is terug in het Witte Huis. Trump verliet het ziekenhuis rond 00.40 uur Nederlandse tijd. De presidentiële helikopter bracht hem terug en landde kort voor 01.00 uur op het gazon aan de zuidkant van het Witte Huis.

Trump droeg een mondkapje toen hij het ziekenhuis maandagavond verliet en liep op eigen kracht naar een auto die hem naar de presidentiële helikopter bracht.