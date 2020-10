Snakkend naar adem maar dolgelukkig dat hij weer naar buiten mag, Matthieu heeft geen corona meer

Matthieu is enorm blij na drie weken weer een korte wandeling te kunnen maken. vergroot

Na drie weken zette Matthieu Onderdijk (37) zaterdag eindelijk weer een stap buiten de deur. De Eindhovenaar was enorm fit, maar werd toch zwaar getroffen door het coronavirus. Na zijn ziekenhuisopname zat hij tien dagen alleen thuis in quarantaine. “Het is een heel raar gevoel. Ik heb drie weken van de maatschappij gemist.”

Met nog maar veertig procent longinhoud, is hij na de kleinste inspanning al buiten adem. Gelukkig mag hij wel weer de deur uit. “Het is echt een bevrijding, ik stond vanochtend anders op dan de afgelopen drie weken”, vertelt Matthieu opgelucht.

“Ik kijk nu naar buiten en heb heel veel zin om zo een rondje te lopen", vertelt Matthieu bij zijn eerste wandeling. Dat gaat in een langzaam tempo, met af en toe een rustmoment.

Onderdijk stopt na een tijdje om op een saturatiemeter te kijken hoe het met het zuurstofgehalte in zijn bloed gesteld is. Dat doet hij om niet te veel van zijn lichaam te vragen. “Wat ik veel hoor en zie bij andere coronapatiënten is dat ze te snel gaan en terug worden gefloten", vertelt hij hijgend.

Juist bij Matthieu voelt dat zo tegenstrijdig. Hij traint al jarenlang fanatiek en deed zelfs mee met De Sterkste Man van Nederland. "Het voelt alsof ik fysiek wel harder kan lopen, maar dat kunnen mijn longen niet aan."

In de video zie je de eerste wandeling van Matthieu en blikt hij terug op zijn tijd in quarantaine.

Zijn revalidatie gaat zeker nog een half jaar duren, maar toch straalt de sportieveling voornamelijk positiviteit uit. “Ik ben gezegend met wat ik nu heb. Het is een resetmomentje, zowel fysiek als mentaal", vertelt al zittend op een bankje. Na ruim honderd meter moet hij opnieuw even bijkomen.

Onderdijk is niet het type dat bij de pakken neer gaat zitten en vreest ook niet voor langdurige klachten. Toch zal hij het nog even zonder zijn grote passie moeten doen. “Sport is echt mijn uitlaatklep. Het is nog even afwachten wanneer ik dat weer op kan pakken, maar ik ga gauw op de koffie in de sportschool.”

