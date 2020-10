Man die inreed op drie agenten, moet 20 maanden de cel in

Wachten op privacy instellingen... De automobilist ramde de politieauto. (Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige vergroot 1/2 Man (34) rijdt in op drie agenten en ramt politiewagen in Kaatsheuvel

Een man die in juni 2020 op drie agenten inreed, toen hij in een gestolen auto reed, moet 20 maanden de cel in. Hij is onder meer schuldig aan poging tot doodslag, vindt de rechter.

Malini Witlox Geschreven door

Hij reed recht op de agenten in op de Gasthuislaan in Kaatsheuvel. Die hadden een deel van de weg geblokkeerd omdat de Peugeot 306 waar hij in zat als gestolen geregistreerd stond.

Tot nu toe had de man vooral diefstal op zijn strafblad staan. Hij staat bekend als veelpleger.

Stopteken

De man kreeg een stopteken, maar reed volgens de officier van justitie met 50 kilometer per uur op de agenten in, die opzij moesten springen. Dat geldt ook voor oudere vrouw die in de buurt was. Met de auto werd een poort geramd en een politiewagen. Uiteindelijk werd de bestuurder door de agenten met getrokken wapens aangehouden.

Volgens de verdediging wilde de man wegkomen van de parkeerplaats, maar reed hij niet zo hard.

De omgeving werd afgezet.

