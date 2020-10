Dennis (38) uit Den Bosch vermist: 'We hebben geen idee wat er gebeurd is'

De 38-jarige Dennis Habraken uit Den Bosch wordt vermist. Zijn familie krijgt sinds zondagavond al geen contact meer met hem. “We hebben geen idee wat er gebeurd kan zijn”, laat zijn schoonzus Dafne weten.

Dafne Habraken vertelt dat haar zwager op zaterdag voor het laatst in Den Bosch is gezien. Hij was toen bij voetbalclub BVV. Ze heeft gehoord dat hij zondagnacht in Amsterdam zou zijn geweest.