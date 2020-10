Coronanieuws: 1208 nieuwe besmettingen in Brabant, angst om besmet te raken neemt toe

Foto: Pexels vergroot

Ook deze vrijdag houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom de verspreiding van het coronavirus.

De hoofdpunten:

Eén op de drie Nederlanders is bewuster bezig met gezondheid sinds de coronapandemie.

Burgemeester bestraft café in Roosendaal na 'beschamend' feest.

Volgens onderzoek van het RIVM neemt de angst bij Nederlanders om besmet te raken toe.

Vorige week zijn er naar schatting 2950 mensen overleden, ongeveer 150 meer dan verwacht voor deze periode, meldt het CBS.

15.18 - 1208 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn het afgelopen etmaal 1208 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat is een daling van 180 ten opzichte van een dag eerder, toen er 1388 besmettingen waren geregistreerd.

15.17 - 7997 nieuwe coronabesmettingen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7997 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een nieuw dagrecord. Op donderdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7825 positieve tests gemeld. Het waren er aanvankelijk 7833, maar dat is vrijdag bijgesteld.

13.50 - Streep door middaggebed in moskeeën en weekendvieringen in kerk

Diverse kerken in zeker zes parochies van de katholieke kerk in Brabant blijven de komende weken dicht voor vieringen. De parochiebesturen hebben dit besloten om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.

13.39 - Dringend advies Hersteld Hervormde Kerk: maximaal 30 personen

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) geeft het dringende advies aan haar gemeenten om een maximum van dertig bezoekers per dienst aan te houden. Dat maakte een woordvoerder van de HHK vrijdagochtend bekend. Daarmee geeft HHK gehoor aan de oproep van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich te houden aan de landelijk geldende groepsgrootte in een ruimte.

Afgelopen weken ontstond commotie toen verschillende kerken, waaronder de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst, veel meer dan dertig mensen toelieten bij een kerkdienst.

13.14 - Reisbranche: voucherpaniek is nergens voor nodig

Consumenten hoeven zich geen zorgen te maken over het al dan niet terugkrijgen van geld voor hun reisvoucher, stellen reisbranchevereniging ANVR en garantiefonds SGR. Zij merken op dat er onrust is ontstaan onder reizigers dat reisorganisaties niet over voldoende financiële middelen beschikken om de reisvouchers terug te betalen. "Maar iedereen met een voucher met een SGR-garantie kan erop rekenen dat zij deze binnen een jaar kunnen verzilveren", zegt de directeur van SGR, Erik Jan Reuver.

12.50 - Burgemeester bestraft café in Roosendaal na 'beschamend' feest

Burgemeester Han van Midden bestraft feestcafé Bij Moeders aan de Markt in Roosendaal, omdat daar woensdagavond massaal de coronaregels genegeerd werden tijdens een feest. Als de huidige gedeeltelijke lockdown voorbij is, moet het café zes maanden lang twee uur eerder dicht dan de andere horecazaken in de stad. "Vanzelfsprekend wordt de naleving van deze maatregel dan streng gecontroleerd."

12.46 - Het blijft rustiger worden op de weg en in het openbaar vervoer

Nederlanders stapten deze week weer minder in een auto, trein, bus, tram, metro of op een veerpont. Daarmee lijken ze gehoor te geven aan het dringende verzoek van het kabinet om waar mogelijk thuis te werken en minder te reizen. Dat blijkt uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

12.09 - Online bestellingen AH tijdelijk niet mogelijk door grote drukte

Bij de webwinkel van Albert Heijn is het sinds de persconferentie van premier Mark Rutte dinsdag extreem druk. Omdat de bezorgblokken vol beginnen te raken, meldt de site dat online bestellen op dit moment niet mogelijk is. Volgens een woordvoerster werkt de supermarkt aan een oplossing.

12.02 - RIVM: angst om besmet te raken neemt toe

Mensen maken zich steeds meer zorgen dat zij ook het coronavirus kunnen oplopen, nu het aantal besmettingen stijgt. Een op de vijf mensen denkt in de komende tijd waarschijnlijk besmet te worden. Dat is bijna twee keer zoveel als een maand geleden.

In een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt de helft van de ondervraagden bezorgd te zijn. Drie op de tien mensen voelen zich hulpeloos en bang en zijn gestrest. Volgens het RIVM is dit vergelijkbaar met het gevoel onder Nederlanders in april, tijdens de eerste coronagolf.

11.46 - Burgemeesters en kabinet bespreken strenger handhaven lockdown

De veiligheidsregio's en het kabinet gaan maandag afspraken maken over het 'steviger handhaven' van de gedeeltelijke lockdown, aldus minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. "Dan gaan we echt met zijn allen op dezelfde manier handhaven."

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar waren er klachten over verschillen in handhaving in het land. In de ene gemeente kreeg je een boete voor een overtreding van de coronaregels terwijl in een andere gemeente mensen er met een waarschuwing van af kwamen.

11.30 - KNVB wijst clubs op scherp naleven van coronaprotocollen

Voetbalbond KNVB heeft alle clubs in het betaald voetbal op het hart gedrukt de coronaprotocollen nauwgezet na te leven. Dit om te voorkomen dat de voortgang van de competities onder druk komt te staan. Dat is gebeurd in een digitale call na de coronagevallen bij RKC Waalwijk, FC Den Bosch en NAC Breda, waardoor wedstrijden moesten worden afgelast.

De bond heeft de clubs ook gewaarschuwd dat bij nalatigheid de tuchtcommissie wordt ingeschakeld. "We kunnen niet onbeperkt wedstrijden blijven verplaatsen, anders komt niet alleen de competitie onder grote druk maar valt ook het draagvlak weg", zegt een woordvoerder.

Inmiddels zijn al vijf wedstrijden vanwege spelerstekorten door coronagevallen afgelast of verplaatst: RKC Waalwijk - PEC Zwolle, FC Den Bosch - Almere City, De Graafschap - NAC Breda, NAC Breda - Cambuur en Helmond Sport - De Graafschap.

11.27 - Rotterdams restaurant Joelia beëindigt hotel-diner-arrangementen

Het Rotterdams sterrenrestaurant Joelia is per direct gestopt met de hotel-diner-arrangementen die het aanbood. Dat heeft Mario Ridder van Joelia vrijdag gemeld. Hij zei dat dit besluit is genomen in goed overleg met de gemeente Rotterdam.

Joelia aan de Coolsingel bleef ondanks de coronamaatregelen toch mensen ontvangen omdat ze via het naastgelegen Hilton Hotel naar binnen konden. Voor 10 euro extra werden ze daar dan als hotelgast geregistreerd.

11.20 - Grapperhaus kijkt nog eens naar blowverbod

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat toch nog eens kijken of er een verbod op het bezit en gebruik van softdrugs in de avond en nacht op straat kan komen. Die maatregel werd in het kader van de coronamaatregelen eerder deze week door het kabinet aangekondigd, maar bleek later niet handhaafbaar.

De Tweede Kamer wil echter dat het kabinet alsnog gaat kijken naar een dergelijk blowverbod. Het bezit en gebruik van alcohol is sinds deze week al wel tussen 20.00 uur en 07.00 uur in de openbare ruimte verboden. Dat moet voorkomen dat mensen samen op straat gaan drinken. De SGP vindt het niet uit te leggen dat er wel een verbod komt op het drinken van alcohol in de openbare ruimte, maar niet op het gebruik van softdrugs.

10.58 - Advies: reis niet over de Belgische grens

Nederlanders en Belgen moeten voorlopig niet over de grens reizen, tenzij dat echt noodzakelijk is. Die dringende oproep doen de regeringen van de twee landen. Als mensen wel heen en weer blijven reizen, kan dat het aantal coronabesmettingen verder laten oplopen. De grens blijft wel open. "Het beperken van sociale contacten, ook internationaal, is het sleutelelement in de strijd tegen het virus", schrijven minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in een gezamenlijke verklaring.

10.01 - CNV Jongeren vreest 'verloren generatie'

Jongeren worden keihard geraakt door de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat ze geen stageplek of baan kunnen vinden. Als hier niets aan gedaan wordt, dan ontstaat een verloren generatie, vreest Justine Feitsma. Zij is de nieuwe voorzitter van vakbond CNV Jongeren. Ze wil zich de komende jaren sterk maken voor deze 'coronageneratie'.

09.56 - Helmond Sport-wedstrijd verzet

De voetbalwedstrijd Helmond Sport-De Graafschap, die vanwege coronabesmettingen niet deze vrijdagavond afgewerkt kan worden, wordt verschoven naar maandag. Het duel tussen de eerstedivisionisten begint dan om halfzes 's middags.

07.11 - Bewuster bezig met gezondheid

Eén op de drie Nederlanders is bewuster bezig met de eigen gezondheid sinds de coronapandemie uitbrak. Vier op de tien Nederlanders zijn zich bewuster van waar ze staan qua gezondheid. Dat meldt zorgverzekeraar Zilveren Kruis op basis van onderzoek onder 1532 Nederlanders dat is uitgevoerd door Motivaction. Van de deelnemers gaf 82 procent aan dat ze bezig zijn met een gezonde leefstijl. Een beter voedingspatroon en meer beweging worden het meest genoemd.

01.36 - Verkiezingen

Kiezers mogen bij het uitbrengen van hun stem tijdens de komende verkiezingen niet gehinderd of beperkt worden door de coronamaatregelen, vindt de Tweede Kamer. Zo mag kiezers niet de toegang tot het stemlokaal worden geweigerd als zij niet helemaal voldoen aan een 'gezondheidscheck', een aantal vragen die kiezers geacht worden zichzelf te stellen voordat ze naar het stembureau gaan.

01.29 - Vouchers

Het vertrouwen in vakantie- en vliegvouchers voor geschrapte pakketreizen en tickets slinkt met de dag, meldt De Telegraaf na een rondgang. Duizenden Nederlanders willen nu geld terug, omdat er dit jaar nauwelijks zicht is op alternatieve reizen. Rechtsbijstandsverzekeraars, de Consumentenbond, claimbureaus en reiskoepel ANVR merken de laatste weken een groeiende vraag naar geld terug. Ook wordt vaker (juridische) hulp ingeroepen om het recht op geld terug nu te verzilveren, omdat veel gedupeerde reizigers vrezen dat het straks te laat is door een verwachte tsunami van faillissementen.

00.01 - Overledenen

Vorige week zijn er naar schatting 2950 mensen overleden, ongeveer 150 meer dan verwacht voor deze periode. Volgens statistiekbureau CBS valt de hogere sterfte samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Het aantal overledenen is wel iets lager dan in de voorgaande week, toen er 2977 mensen doodgingen. Het werkelijke aantal kan hoger liggen, omdat niet iedereen met corona zich laat testen en de registratie kan achterlopen.

23.32 - Omzet winkeliers binnensteden

Winkeliers in centra van grote steden draaien door de coronacrisis een kwart minder omzet dan een jaar geleden. Dat meldt de brancheorganisatie voor non-foodwinkels INretail, die de omzetcijfers van winkelketens over vorige week vergeleek met die van een jaar eerder. Door de coronacrisis is het ook veel leger in winkelstraten.

