Coronanieuws: 'Drukte in natuurgebieden verwacht, zoek een rustige plek'

Mensen bezoeken natuurgebied De Strabrechte Heide. (Foto: ANP 2019/Rob Engelaar). vergroot

Ook deze zondag houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de verspreiding van het coronavirus.

De hoofdpunten:

Er wordt drukte verwacht in natuurgebieden, vanwege het coronavirus wordt gevraagd een rustige plek te zoeken.

PSV mist zondagmiddag, tijdens de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle Eran Zahavi en Jordan Teze vanwege coronabesmettingen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

09.17 - Illegaal feestje

De politie heeft zaterdagnacht een einde gemaakt aan een illegaal feestje in een bedrijfsunit in 's-Gravenzande. Agenten en boa's hebben de feestvierders naar huis gestuurd. Volgens de politie leek het binnen meer op een café dan een bedrijfsruimte. De eigenaar kan een coronaboete tegemoet zien. "Onbegrijpelijk dat in deze coronatijd mensen zo eigenwijs en onverantwoordelijk zijn", twitteren agenten.

07.47 - Handen wassen

Japanse onderzoekers stellen nieuw bewijs te hebben gevonden voor de noodzaak regelmatig de handen te wassen in de strijd tegen het SARS-CoV-2-virus, dat Covid-19 veroorzaakt. Dat virus overleeft vijf keer zo lang op de huid van mensen als een griepvirus. Het nieuwe coronavirus overleeft negen uur op de mensenhuid, een griepvirus 1,8 uur, staat in een studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Clinical Infectious Diseases Journal.

07.04 - PSV mist aanvaller en verdediger

Bij hen is het coronavirus vastgesteld. Daarom worden zij buiten de wedstrijdselectie van de Eindhovense voetbalclub gelaten. De wedstrijd PEC Zwolle-PSV begint om kwart voor vijf.

Wachten op privacy instellingen...

03.30 - Boswandeling

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Nationale Park De Hoge Veluwe verwachten dat het dit weekend, nu voor een aantal regio's de herfstvakantie begonnen is, druk zal worden in de bossen. Ze raden wandelaars vanwege het coronavirus dringend aan om niet allemaal naar de bekendste plekken te gaan. "Op onze website staan duizenden wandelingen, er zijn rustige plekken genoeg", benadrukt een woordvoerder van Natuurmonumenten. Ook Staatsbosbeheer heeft een lange lijst gemaakt van onbekende streken. Bekijk voor de drukte de druktemeter van VisitBrabant.

03.30 - Kerkbezoekers

De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum laat 'deze zondag meer dan dertig bezoekers per dienst toe. Hoeveel het er zullen worden is afwachten, maar volgens de kerk zelf kunnen er maximaal 250 kerkgangers de dienst bijwonen met inachtneming van de afstandsregel. De Rehobothkerk telt tweeduizend zitplaatsen. Er zijn zondag drie zogeheten leesdiensten, waarbij er geen predikant is maar een ouderling voorleest uit de Bijbel.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.