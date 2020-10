Rapper Boef mag anderhalf jaar niet autorijden nadat hij met 300 per uur over de snelweg scheurde

Rapper Boef reed met 300 kilometer per uur door Tilburg. (Archiefbeeld: Dumpert) vergroot

Rapper Boef mag anderhalf jaar niet autorijden en moet 6500 euro overmaken naar de Vereniging voor Verkeersslachtoffers. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Bosch na een aantal grove snelheidsovertredingen. Die bevestigt daarmee het eerdere vonnis van de rechtbank in Breda.

Rapper Boef, de artiestennaam van Sofiane Boussaadia, reed in 2016 veel te hard over de Brabantse wegen. Hij mocht de auto van een vriend lenen en scheurde daarmee met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg van Eindhoven naar Tilburg.

Vervolgens reed hij ook in de bebouwde kom van Tilburg veel te hard. Daar haalde hij een maximumsnelheid van 165 kilometer per uur. Als hij opnieuw in de fout gaat, krijgt hij de rapper twee weken celstraf en nog eens een rijverbod van een jaar.

Een filmpje van de levensgevaarlijke rit zette Boef op zijn YouTube-kanaal:

Het hof neemt het rapper Boef erg kwalijk dat hij zo hard over de weg scheurde. Zijn verweer dat hij met iemand van plaats had geruild en dat hij niet degene was die zo hard door de bebouwde kom reed, wordt door het hof niet geloofd. Ook het feit dat de beelden vervolgens op YouTube zijn gezet, neemt het hof hem kwalijk.

Bij het bepalen van de straf heeft het hof ook meegewogen dat Boef genoeg geld heeft om een chauffeur in te huren in de periode dat hij niet zelf achter het stuur mag zitten.

