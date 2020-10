Coronanieuws: nieuw dagrecord in Brabant met 1549 positieve tests

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen liggen 321 coronapatiënten, dat zijn er fors meer dan gisteren.

Er kwamen woensdag 1549 nieuwe besmettingen bij in Brabant, wederom een nieuw dagrecord.

Landelijk werden er 8764 positieve tests gemeld, ook dat is een dagrecord.

Brabantse ziekenhuizen schalen veertig procent van de 'gewone zorg' af.

De werkdruk in verpleeghuizen is weer net zo hoog als tijdens de eerste coronagolf.

Een kwart van de Nederlanders heeft de CoronaMelder-app gedownload.

14.42 Tweede Kamer blij met spijtbetuiging koning

Partijen in de Tweede Kamer zijn blij dat de koning en koningin in een videoboodschap aan het Nederlandse volk hun spijt hebben betuigd voor hun reis naar Griekenland. Ze vinden het goed dat het Koninklijk Huis de situatie serieus neemt en dat er excuses zijn aangeboden.

14.23 Nieuwe dagrecords: 8764 nieuwe besmettingen, 1549 in Brabant

Er zijn de afgelopen 24 uur 8764 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is een nieuw record. In Brabant gaat het om 1549 mensen die positief werden getest. Ook dat is een dagrecord. Op dinsdag kwamen er 1487 bij en maandag 1134.

Het aantal sterfgevallen nam met 59 toe, het hoogste aantal in maanden. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dinsdag meldden de onderzoekers dat 46 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

14.05 84 nieuwe ziekenhuisopnames, ic-opnames verdubbeld in week tijd

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen 1943 coronapatiënten. Dat zijn er 84 meer dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensivecareafdelingen liggen nu 450 coronapatiënten, een stijging van 31 ten opzichte van dinsdag. De meeste mensen met COVID-19 liggen op een verpleegafdeling.

"In de afgelopen zeven dagen is het aantal ic-opnames met 50 procent gestegen en het aantal klinische opnames met 27 procent", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

13.45 Weer fors meer coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is inmiddels gestegen tot 321, blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg in onze provincie. Dat zijn er 23 meer dan gisteren. Daarmee zet de snel stijgende trend van ziekenhuisopnames door. Van de 321 coronapatiënten liggen er 67 op de intensive care. Drie personen met het coronavirus overleden in de Brabantse ziekenhuizen.

Om voor hen te zorgen, schalen de ziekenhuizen in onze provincie veertig procent van de reguliere zorg af. Zo komt meer capaciteit vrij.

13.38 Koningspaar zegt sorry

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in een videoboodschap aan het Nederlandse volk gezegd dat het ze pijn doet "uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben". Bekijk de hele video hieronder:

13.25 Ook Willem II-speler positief

Ook bij Willem II in Tilburg hebben ze te maken met een besmetting. Ook daar is een speler positief getest.

12.59 Nieuwe besmettingen bij PSV

PSV-spelers Cody Gakpo en Pablo Rosario zijn positief getest op het coronavirus. Ze missen donderdagavond de thuiswedstrijd van PSV tegen Granada in de Europa League. Ook twee stafleden en doelman Maxime Delanghe van Jong PSV zijn besmet. Granada is ook niet compleet. Spits Roberto Soldado bleef in Spanje achter vanwege het coronavirus.

11.08 Burgemeester Heeze-Leende besmet

Burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende heeft corona. Verhoeven liet zicht testen omdat hij milde klachten had, maar voelt zich naar omstandigheden goed. Dat meldt de lokale nieuwssite Heeze-Leende 24. De burgervader gaat in quarantaine en zal vanuit huis werken.

09.48 Kwart heeft CoronaMelder-app gedownload

De CoronaMelder-app is inmiddels door 3,7 miljoen mensen gedownload. Dat komt neer op ruim een kwart van de Nederlandse bevolking, meldt onderzoeksbureau GfK.

De app geeft gebruikers een waarschuwing als ze in de buurt zijn geweest van iemand met een coronabesmetting.

Onder de 50- tot 65-jarigen heeft inmiddels 30 procent de app op de smartphone. Bij jongeren, tussen de 13 en 24, is het gebruik verreweg het laagst, met iets meer dan 10 procent.

09.07 60 procent huisartsenpraktijken kampt met uitval

In bijna zes op de tien huisartsenpraktjken vielen afgelopen week huisartsen en andere medewerkers uit door ziekte of omdat ze thuis in quarantaine moeten. Ruim 20 procent van de praktijken bood minder zorg. Dit meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op basis van een peiling onder zijn leden.

De LHV pleit voor de inzet van sneltesten bij huisartsen om zichzelf en personeel snel te kunnen testen. "Anders heeft dit onvermijdelijk gevolgen voor de huisartsenzorg", zegt de koepelorganisatie.

08.28 Oproep aan studenten om coronaregels beter op te volgen

Onder het motto 'Daar doen we het voor' begint deze woensdag een campagne die studenten moet aanzetten om de coronamaatregelen beter na te leven. Het is een initiatief van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), een overkoepelend orgaan van studentenverenigingen. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs geeft het startschot.

08.17 TOP Oss-spelers toch niet besmet

Drie spelers en een kantoormedewerker van TOP Oss hebben dinsdagavond voor niks de derby tegen FC Den Bosch gemist. De vier kregen te horen dat ze positief getest waren op COVID-19, maar dit bleek achteraf toch niet te kloppen. Dat meldt de lokale omroep Dtv. Clubarts Jan van Asseldonk baalt en wil weten hoe dit kan.

06.47 - Omzet horeca daalt minder hard

De omzet in de horeca daalt minder hard dan tijdens de eerste keer dat cafés en restaurants de deuren moesten sluiten. Dat blijkt uit cijfers van ING van het aantal pintransacties, meldt de NOS. Kelderde in maart de omzet met zo'n 85 procent op de eerste dag dat de horeca moest sluiten, nu is dat 'slechts' 65 procent. Er wordt meer bezorgd en afgehaald, ziet de bank.

06.19 - Werkdruk in verpleeghuizen weer net zo hoog

Een overgrote meerderheid van het personeel in de verpleeghuizen ervaart op dit moment, aan het begin van de tweede golf, al minstens zo veel werkdruk als tijdens de eerste coronagolf. Dat meldt het NRC op basis van het onderzoek 'Klaar voor een nieuwe golf?' van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg dat woensdag verschijnt.

Het ziekteverzuim in verpleeghuizen ligt nu landelijk rond de 10 procent en neemt toe, doordat personeel nog psychische klachten heeft van de eerste golf of zelf besmet is geraakt. Door het verzuim ervaart ander personeel meer werkdruk, wat weer tot nieuw ziekteverzuim kan leiden.

06.17 - ADE beleeft online editie

Het Amsterdam Dance Event (ADE) begint woensdag aan zijn 25e editie. Van volle dansvloeren is dit jaar geen sprake: het festival is vanwege de coronacrisis volledig digitaal.

De organisatie heeft een virtueel platform opgezet voor een uitgebreid gratis programma. Tot en met zondag kunnen op bijna ieder uur van de dag verschillende livestreams worden gevolgd van optredens.

06.14 - Huisartsen niet altijd geïnformeerd bij besmetting

Sommige GGD's zijn niet in staat om de huisarts te informeren wanneer een van zijn patiënten positief is getest op het coronavirus. Het zou te veel tijd kosten om aan alle positief geteste mensen toestemming te vragen of de uitslag naar de huisarts mag én wat dan het e-mailadres is van die huisarts. Dit blijkt uit een brief van 14 oktober, in het bezit van NRC, van voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aan de aanbieders van acute zorg in de provincies Noord-Holland en Flevoland.

