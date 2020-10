Coronanieuws: opnieuw forse stijging in Brabantse ziekenhuisopnames, 27 nieuwe patiënten opgenomen

Archieffoto: Wikimedia vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen liggen donderdag 347 coronapatiënten.

Er kwamen woensdag 1549 nieuwe besmettingen bij in Brabant, wederom een dagrecord.

Landelijk werden er 8764 positieve tests gemeld, ook dat is een dagrecord.

13.45 - Weer forse stijging coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is inmiddels gestegen tot 347, blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg in onze provincie. Dat zijn er 27 meer dan gisteren. Daarmee zet de snel stijgende trend van ziekenhuisopnames door. Van de 347 coronapatiënten liggen er 71 op de intensive care. Vijf personen met het coronavirus overleden in de Brabantse ziekenhuizen. Drie patiënten zijn overgeplaatst.

12.25 - 'Fuck corona'-tompoezen

Kok Luc Martin heeft schoon genoeg van corona. De eigenaar van bakkerij én lunchroom Pig & Rye in Tilburg moest vorige week woensdag gedeeltelijk sluiten door de lockdown. Martin was zo boos dat hij thuis #fuckcorona op tompoezen begon te schrijven. De tompoezen blijken ook bij Martins klanten aan te slaan.

Heldere taal (foto: Luc Martin). vergroot

12.04 - Staatsschulden flink gestegen in de eurozone

De staatsschulden van de landen in de eurozone zijn in het tweede kwartaal flink gestegen. Omdat overheden veel geld leenden voor de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis, steeg die naar gemiddeld 95,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), becijferde het Europese statistiekbureau Eurostat. In het eerste kwartaal was dat nog 86,3 procent.

11.15 - Veghelse in Ierland mag huis niet meer uit

Noord-Brabant heeft met 2,5 miljoen inwoners meer coronagevallen dan Ierland met vijf miljoen inwoners. Toch worden daar nu heel strenge maatregelen genomen: het land gaat zes weken in lockdown. Voor Rianne Hendriks uit Veghel betekent dat dat ze het huis bijna niet meer uit mag.

10:16 - Geen intocht in de gemeente Geldrop-Mierlo

In de gemeente Geldrop-Mierlo vindt geen jaarlijkse intocht van Sinterklaas plaats door het coronavirus. Er is gezocht naar een alternatief om de Sint te ontvangen, maar de gemeente en organisatoren kwamen er niet uit.

09.50 - Huurders krijgen besparingsadvies

Om de stijgende energiekosten op de woonlasten te drukken krijgen huurders hulp bij het besparen op stook- en stroomkosten. Branche- en belangenverenigingen Aedes en de Woonbond gaan woningcorporaties en huurdersorganisaties stimuleren om huurders bij te staan. Ze worden daarbij ondersteund door adviesorganisatie Quintens, dat zich onder meer richt op verduurzaming.

09.21 - Sligro verwacht opnieuw een flinke tik

Groothandelsbedrijf Sligro in Veghel houdt rekening met een nieuwe coronaklap, nu de horeca in Nederland voor de tweede keer dit jaar de deuren heeft moeten sluiten. Volgens het bedrijf zal dit de omzet in het slotkwartaal geen goed doen.

08.51 - Deelnemers Dakar in onzekerheid

Het zijn onzekere tijden voor de Brabantse deelnemers aan de Dakar Rally. Volgens de organisatie gaat het evenement in januari in Saoedi-Arabië gewoon door, maar er blijven ook twijfels. Daarnaast valt het voor de deelnemers niet altijd mee om alles georganiseerd te krijgen.

08.14 - Nertsenbedrijfbesmettingen lopen opnieuw op

Bij een nertsenbedrijf in het Limburgse Meerlo (gemeente Horst aan de Maas) zijn besmettingen met corona vastgesteld. De fokkerij telt 7000 moederdieren. Alle nertsen worden afgemaakt. Het bedrijf in Meerlo is al het 68e nertsenbedrijf waar het virus is ontdekt.

Eind augustus werd bekend dat minister Carola Schouten (Landbouw) heeft besloten dat de nertsenhouderij op 1 maart volgend jaar moet stoppen, drie jaar eerder dan gepland. Er is een stoppersregeling opgetuigd, die in de praktijk neerkomt op een vergoeding van 1,5 miljoen voor elke fokker die zijn bedrijf nu opdoekt.

07.55 - BOA's willen snel een wapenstok

De Nederlandse Boa Bond en Vakbond BOA ACP pleiten voor een versnelde uitvoering van de afspraken voor een verdedigingsmiddel, zoals een wapenstok. De bonden verwachten namelijk vooral problemen met twee coronamaatregelen: de handhaving van het verbod op alcoholbezit na 20.00 uur en samenkomsten met meer dan vier personen. Dat laten zij donderdag weten.

06.51 - Nieuwe horecazaken geopend

Vanaf het begin van de coronacrisis in maart tot en met september zijn er ongeveer 4700 nieuwe horecazaken geopend in Nederland, meldt nieuwszender BNR na een navraag bij de Kamer van Koophandel.

Vorig jaar werden in dezelfde periode meer nieuwe zaken geopend, maar vooral in de zomer was er nauwelijks een verschil. In die periode waren de coronamaatregelen versoepeld en waren restaurants en cafés gewoon open.

06.35 - Monkapjesweigeraar voor de rechter

Een 43-jarige man, die wordt verdacht van de mishandeling van een buschauffeur in Dongen moet zich vandaag bij de politierechter in Breda verantwoorden. De man zou op 9 oktober in de bus van Tilburg naar Dongen hebben geweigerd een mondkapje te dragen. Toen de buschauffeur hem daarop aansprak, mishandelde de passagier haar.

De man zou de buschauffeur verschillende keren in het gezicht hebben geslagen. Ze moest per ambulance naar het ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen is behandeld. De verdachte werd op maandag 12 oktober aangehouden voor winkeldiefstal in Tilburg. Een agent herkende hem vervolgens als mogelijke verdachte van de mishandeling.

06.24 - Zorgbonus

De zorgbonus leidt tot kopzorgen bij werkgevers over verdeeldheid op de werkvloer, schrijft De Telegraaf.

Hoewel het ministerie van Volksgezondheid in overleg met de sector voorwaarden heeft gesteld aan wie wel en niet voor het extraatje in aanmerking komt, schrikken werkgevers er bij de aanvraag voor terug de selectie toe te passen. In plaats daarvan vragen ze de bonus aan voor al het personeel.

Niet de bedoeling en niet verstandig, vindt het ministerie van Volksgezondheid.

06.21 - Weer op vakantie naar Bonaire

Gezaghebber van Bonaire Edison Rijna heeft Nederland gevraagd om het reisadvies voor Bonaire van oranje in geel te veranderen. Dan kunnen er weer Nederlandse toeristen naar Bonaire toe. Volgens Rijna onderzoekt het RIVM nu of dat kan.

Vanwege een stijging van het aantal coronabesmettingen heeft Bonaire een maand geleden Nederland gevraagd het eiland als code oranje-bestemming te bestempelen, waardoor alleen nog noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Maar omdat er op Bonaire in de laatste dertien dagen geen nieuwe gevallen van Covid-19 zijn bijgekomen, kunnen die regels volgens Rijna weer worden verspoepeld. Op Bonaire zijn nu nog vier mensen besmet.

06.17 - OV gaat minder rijden

De negen bedrijven die in Nederland het openbaar vervoer verzorgen, voorzien voor volgend jaar een sterke verschraling van hun dienstverlening. De daling van de reizigersopbrengsten door de coronacrisis veroorzaakt financiële problemen en de noodzaak om kosten te besparen.

De bedrijven zijn nu in onderhandeling met gemeenten en provincies over hoeveel ze mogen snijden in hun dienstregelingen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC.

06.15 - Nog twee Brabantse regio's naar 'zeer ernstig'

In nog twee Brabantse regio's is de situatie opgeschaald naar 'zeer ernstig'. Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant hebben die status nu ook. De regio Brabant-Zuidoost had dat etiket anderhalve week geleden al gekregen.

