Coronanieuws: hotels mogen na 20 uur geen alcohol schenken, 1.424 positieve coronatests in Brabant

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Pandemiemoeheid is volgens het Europese RIVM 'de grootste bedreiging voor de bestrijding van het virus'

Het afgelopen etmaal zijn in heel Nederland 10.007 positieve coronatests gemeld, waarvan 1.424 in Brabant.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 2073. Zeventig meer dan op donderdag.

Zeven coronapatiënten zjin donderdag in de Brabantse ziekenhuizen overleden. Hier liggen in totaal 348 coronapatiënten.

16.04 Hotels mogen vanaf 20.00 uur geen alcohol meer schenken

Vanaf acht uur vanavond mogen hotels geen alcohol meer schenken in hun bars en restaurants. Ook mag de drank dan niet meer worden geleverd via roomservice. Deze aanscherping van de coronamaatregelen gaat meteen vrijdagavond in, meldt het kabinet. Daarmee is één lijn getrokken met het verbod op de verkoop van alcoholische dranken in winkels tussen 20.00 en 07.00 uur. De hotels waren buitenshuis de enige plek waarvoor een uitzondering werd gemaakt nadat de horeca al eerder op slot moest.

15.52 Ruim 1.400 nieuwe positieve coronatests in Brabant

Het RIVM meldt dat het afgelopen etmaal in onze provincie ruim veertienhonderd mensen positief zijn getest op het coronavirus. Om precies te zijn gaat het om 1.424 nieuwe besmettingen.

15.32 - ''Pandemiemoeheid' bedreiging voor bestrijding virus'

De EU-landen moeten hun bevolking dringend zover zien te krijgen dat ze zich weer aan de coronavoorschriften houden, zegt de Europese tegenhanger van het RIVM. 'Pandemiemoeheid' is volgens het ECDC uitgegroeid tot een aanzienlijke bedreiging voor de bestrijding van het virus. Het coronavirus grijpt sinds augustus weer om zich heen en die nieuwe golf is de laatste weken geëscaleerd, constateert het ECDC.

14.17 - Meer dan 10.000 positieve coronatests

Voor het eerst is het aantal nieuwe coronagevallen in een etmaal boven de 10.000 uitgekomen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 10.007 positieve tests geregistreerd, en dat is opnieuw een dagrecord. Op donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 9.281 besmettingen. Het waren er aanvankelijk 9.283, maar dat aantal is bijgesteld.

14.16 - Bijna 2100 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 2073. Zeventig meer dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De verpleegafdelingen hebben de afgelopen 24 uur 248 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 187 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 61 naar 1601.

13.53 - 'Nederland ontkomt niet aan tweede lockdown'

De Belgische viroloog Marc van Ranst denkt dat Nederland niet ontkomt aan een tweede lockdown. Dat zei hij bij het programma 1op1 op Radio1.

13.33 - Wachttijden coronatest omlaag

De wachttijden voor het laten afnemen van een coronatest zijn sinds 5 oktober sterk gedaald. Wie op dit moment telefonisch of online een afspraak voor een test maakt, moet gemiddeld 56 uur wachten op de uitslag. Op 4 oktober was dat nog negentig uur. Dat meldt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland vrijdag.

13.16 - Maatschappelijke diensttijd

Ongeveer 800.000 jongeren staan open voor een maatschappelijke diensttijd (MDT). Daarmee zetten ze zich vrijwillig in voor een ander. Vanwege de coronacrisis is het onderdeel hoog op de agenda komen te staan van jongeren en is de interesse voor een MDT toegenomen. Jongeren laten zich door corona er niet van weerhouden om een MDT te doen, komt naar voren uit onderzoek onder jongeren in de leeftijd tussen 16 en 26 jaar.

13.13 - Sombere toekomst bedrijven rond Schiphol

Tienduizenden banen gaan waarschijnlijk verloren op en rondom Schiphol. Minister Wopke Hoekstra verwacht dat 'ondanks de forse steunpakketten van de overheid er nog zware klappen zullen vallen' in de luchtvaart en bij toeleveranciers. "Hoe somber dat ook is." Het gaat dan om onder meer toeleveranciers, de winkels en horeca op de luchthaven en taxichauffeurs.

12.54 - ROAZ-cijfers

Donderdag zijn er zeven coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen overleden. Vier zijn er overgeplaatst. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Er liggen nu 348 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, een meer dan woensdag. Zeventig van hen liggen op de ic, dat is er een minder dan woensdag. Er zijn 38 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen.

12.38 - Veel belangstelling Limburgs corona-onderzoek

In drie uur tijd hebben zich vrijdagochtend 10.000 mensen aangemeld voor een groot Limburgs corona-onderzoek. De aanmelding stond vanaf halfnegen vrijdagochtend open, om halftwaalf liet de GGD weten dat zich al 10.000 Limburgers van 18 jaar en ouder hadden ingeschreven. Dat is het maximum aantal voor deelname aan het corona-onderzoek. Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden, maar komen dan op een reservelijst te staan.

12.18 - 'Wie thuisblijft, kan levens redden'

De Belgische viroloog Steven Van Gucht roept de inwoners van zijn land op in verband met het coronavirus thuis te blijven. "Het was de slogan van de Spaanse griep honderd jaar geleden en ik zeg het nu. Wie thuisblijft, kan levens redden", zei hij tijdens een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. In België zijn de coronaregels vrijdag per direct aangescherpt, maar er is geen volledige lockdown ingesteld.

11.39 - Van Dissel, Bruls en Putters bij overleg

RIVM-baas Jaap van Dissel, burgemeester Hubert Bruls als voorzitter van de veiligheidsregio's en directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn aangeschoven bij de overleggen die ministers voeren over de coronacrisis. Vrijdag is een extra ministerraad ingelast in verband met de coronacrisis. Het aantal besmettingen blijft nog steeds oplopen, ondanks de striktere maatregelen die de afgelopen weken zijn afgekondigd.

11.34 - Signify-lampen populair

Er is veel vraag naar de uv-c-lampen van Signify, de voormalige lichttak van Philips. Dit omdat de lampen ingezet worden als wapen tegen het coronavirus. Het bedrijf kan volgens het ED de vraag naar deze ‘anti-corona-lampen’ niet aan. Het bedrijf gaf vrijdag tijdens de presentatie van de kwartaalresultaten aan de productie te verachtvoudigen.

11.06 - Ferd Grapperhaus terughoudend

Justitieminister Ferd Grapperhaus begrijpt de zorg over het sterk oplopende aantal coronabesmettingen, maar reageert terughoudend over de oproep van de veiligheidsregio Twente voor een totale lockdown. "We hebben vorige week een stevig pakket aan maatregelen afgekondigd. We zijn nog steeds heel goed aan het kijken wat de effecten zijn van het vorige pakket van eind september en het nieuwe pakket van medio oktober."

10.46 - Zevenbergse basisschool weer open

De leerlingen van basisschool De Arenberg in Zevenbergen mogen maandag weer naar school. Dat laat Stichting De Waarden, waar de school onder valt, weten. De schooldeuren gingen op woensdag 14 oktober tijdelijk op slot nadat meerdere leerkrachten positief waren getest op het coronavirus. De leerkrachten zijn inmiddels hersteld en er zijn geen nieuwe besmettingen.

10.30 - Moederbedrijf MediaMarkt doet goede zaken

Het moederbedrijf van MediaMarkt, het Duitse winkelconcern Ceconomy, heeft de afgelopen periode wereldwijd meer thuiswerkapparatuur verkocht vanwege de coronapandemie. Ook werden er meer huishoudelijke apparaten en tv's verhandeld. Mede daardoor steeg de omzet de afgelopen tijd flink. Ook via internet werd veel meer verkocht.

09.20 - Eerste coronapatiënten naar Duitsland

Voor de eerste keer in de tweede golf worden coronapatiënten overgebracht naar ziekenhuizen in Duitsland. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De verplaatsing moet de druk op Nederlandse ziekenhuizen verminderen.

De helikopter met de eerste patiënt moet vrijdag rond 9.30 uur opstijgen bij het Flevoziekenhuis in Almere. De patiënt gaat naar een ziekenhuis in Münster. Daarna gaat de helikopter terug om een tweede patiënt uit Almere naar Münster te brengen.

09.13 - Arbeidsmarktonderzoek

Uit het arbeidsmarktonderzoek van Matchcare blijkt dat in het derde kwartaal van 2020 de vraag op de arbeidsmarkt gemiddeld met een procent is gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. De horeca, waarin het tweede kwartaal harde klappen vielen, was toen de grootste stijger met 43 procent meer vacatures.

08.32 - Pinomzet gedaald

De pinomzet in Nederland is afgelopen week gedaald en ligt momenteel tien procent lager dan normaal voor deze tijd van het jaar, meldt ING. Volgens de bank is de daling minder sterk dan tijdens de intelligente lockdown vanwege corona in maart. ING peilde de totale waarde van pinbetalingen en geldopnames op maandag 19 oktober. Een week eerder lag de pinomzet vijf procent lager dan normaal gesproken het geval is.

07.10 - 'Ziekenhuispersoneel moet blijven werken na melding corona-app'

Van zorgmedewerkers in ziekenhuizen wordt verwacht dat ze blijven werken als ze via hun corona-app zien dat ze in aanraking zijn geweest met iemand die besmet is. Dat is het beleid van de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, meldt Trouw.

Reden is dat de ziekenhuismedewerkers niet gemist kunnen worden. Ze moeten dan wel extra beschermingsmiddelen krijgen om besmetting van anderen tegen te gaan.

06.30 - Corona centraal in ministerraad

Hoewel politiek Den Haag met reces is, komt het kabinet wel bijeen voor de ministerraad. Daarin staat de strijd tegen corona centraal. Het aantal besmettingen blijft oplopen. Voorafgaand aan de ministerraad hebben verschillende bewindslieden onderling overleg over de vele aspecten van de crisis. Premier Mark Rutte houdt na afloop zijn wekelijkse persconferentie. Dit naar verwachting halverwege de middag.

06.00 - 'Help kankerpatiënten, houd je aan coronamaatregelen'

KWF Kankerbestrijding en de Taskforce Oncologie roepen iedereen in Nederland nadrukkelijk op zich aan de coronamaatregelen te houden. KWF en de taskforce, waarbij tal van organisaties zijn aangesloten die zich bezighouden met de zorg voor kankerpatiënten, zijn bezorgd dat de sterke toename van het aantal coronapatiënten gevolgen zal hebben voor de kankerzorg.

03.30 - Limburgs onderzoek naar verspreiding coronavirus van start

Maximaal 10.000 Limburgers kunnen vanaf vrijdag meedoen aan een groot onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus in de provincie. De GGD, de provincie en het academisch ziekenhuis Maastricht testen volwassenen op antistoffen tegen het virus om te achterhalen of ze besmet zijn geweest. Daarmee hopen ze te ontdekken hoe het virus zich heeft verspreid.

02.00 - 'Beperkt effect van plasmatherapie voor coronapatiënten'

Een behandeling met het bloedplasma van genezen coronapatiënten heeft weinig effect voor patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis liggen. Dit wordt gesteld in een studie die is gepubliceerd in het medische vaktijdschrift British Medical Journal. De studie is gebaseerd op een klinische proef die in India is uitgevoerd.

01.30 - 'Banendrama bij Schiphol'

Er staan zeker 60.000 banen in en rond de luchtvaartsector op de tocht door de coronacrisis. Naar verwachting zal de helft van de directe banen op Schiphol verdwijnen, plus nog een derde van de afgeleide werkgelegenheid. In vele sectoren, zoals luchtvaart zelf, reisindustrie, horeca en detailhandel, is een ontslaggolf ingezet, blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf.

De ontslagen bij KLM trekken veel aandacht, maar er zijn daarnaast tientallen andere bedrijven afhankelijk van de luchthaven. "Het aantal banen dat verloren gaat zal dramatisch worden. Niemand weet waar dit gaat eindigen", zegt Joost van Doesburg van vakbond FNV.

