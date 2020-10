Man klimt in metershoge bouwkraan bij station Breda, politie praat hem naar beneden

Wachten op privacy instellingen... De man klom hoog in de bouwkraan (foto: Perry Roovers/SQ Vision). (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/3 De man klom om onbekende redenen in de bouwkraan.

Een man is donderdagavond vlakbij station Breda in een hoge bouwkraan geklommen. De hulpdiensten rukten massaal uit en de actie van de man trok veel bekijks. Rond halfzeven kwam de man naar beneden en is hij met de ambulance weggebracht.

Rebecca Seunis Geschreven door

Hulpdiensten legden een springkussen neer en een speciale onderhandelaar probeerde de man weer in veiligheid te brengen. Volgens een omstander was de man boos en schreeuwde hij veel. Hoe lang hij in de kraan heeft gezeten, is niet duidelijk.

Er kwam veel politie op af (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Hij bevond zich op een gegeven moment op zo'n twaalf tot vijftien meter hoogte maar kwam af en toe een stukje naar beneden. Waarom de man in de kraan klom, is onduidelijk.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.