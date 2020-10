Donyell Malen schiet PSV in slotseconde naar verdiende zege 1-2 op Omonia Nicosia in Europa League

Donyell Malen scoorde twee keer (foto: OrangePictures). vergroot

PSV heeft door een zeer late goal een verdiende zege geboekt op Omonia Nicosia. Donyell Malen schoot de gehavende Eindhovenaren in de 92ste minuut naar een verdiende zege, waardoor ze de drie punten mee terug naar Eindhoven nemen. Deze 4 zaken vielen nog meer op.

1. Gehavend PSV toont ruggengraat

Nee, PSV toonde nog niet het vollgassfussball wat trainer Roger Schmidt graag wil zien. Maar door de vele tegenslagen en de bizarre voorbereiding die de Eindhovenaren hebben gekend voor deze wedstrijd heeft PSV zich goed en sterk herpakt. Het was zeker niet makkelijk tegen een goed georganiseerd en defensief Omonia, maar PSV had bij vlagen een aantal goede combinaties die ook tot kansen leidden.

PSV speelde zeker in de tweede helft een zeer verdienstelijke pot. De goal van Donyell Malen in de blessuretijd was ook meer dan terecht. PSV had daarvoor al eerder de tweede goal moeten maken, maar onder meer Philipp Max, Noni Madueke en Mohamed Ihatteren slaagden daar niet in. Maar over de gehele wedstrijd gezien verdiende PSV de drie punten en toonden de Eindhovenaren veerkracht ondanks alle tegenslagen.

2. Paar uitblinkers

In het aanvalsspel van PSV vielen met name Noni Madueke en Mario Götze op. Madueke ontpopte zich vooral in de tweede helft tot een gevaarlijke man aan PSV-zijde. Hij was nog niet trefzeker, maar was vaak dreigend. Zowel Madueke als Götze waren betrokken bij PSV’s eerste goal. De 28-jarige Duitser stak zijn jongere ploeggenoot goed weg, waarna Donyell Malen als afmaker PSV op gelijke hoogte wist te zetten. Mohamed Ihattaren toonde ook weer tekenen van herstel en speelde een aardige wedstrijd. Nog niet alles ging goed bij het talent van PSV, maar bij een aantal acties was de ‘oude’ Ihattaren weer zichtbaar.

Centraal achterin stond Jorrit Hendrix zijn mannetje. De 25-jarige Hendrix toont zich als veelzijdige speler die Schmidt door alle coronabesmettingen uit de brand kan helpen. Middenvelder, rechtsback of centrale verdediger, het lijkt Hendrix niet veel uit te maken. De van origine middenvelder speelde een solide pot als centrale man, een positie waar hij in de jeugd ook al eens speelde.

3. Wereldgoal tegen

Na dik 30 minuten spelen werd PSV en in het bijzonder Yvon Mvogo nog volledig verrast door Omonia Nicosia. Aanvoerder Jordi Gómez nam een vrij trap op eigen helft en de bal belandde achter Mvogo in het doel. Een wereldgoal van de Spaanse middenvelder, maar wel één die niet had mogen tellen. De bal lag namelijk niet stil, maar scheidsrechter Rumsas oordeelde anders en beging daarmee een fout. Ook de rol van Mvogo was op z’n minst niet goed te noemen. De Zwitserse doelman stond (veel) te ver uit zijn doel en werd verrast door het snelle schot van Gómez, wiens goal toch de wereld over zal gaan.

4. Kansen weer helemaal open in groepsfase

PSV begon de groepsfase van de Europa League nog met een nederlaag tegen het Spaanse Granada, maar met deze zwaarbevochten overwinning doet de ploeg van Schmidt weer helemaal mee. Overwintering in Europa is het doel en dat doel is, mede door het gelijke spel van PAOK en Granada donderdagavond, nog heel realistisch. Volgende week al speelt PSV in Griekenland tegen PAOK. Opnieuw een driepunter in een uitwedstrijd, zou de Eindhovenaren enorm in het zadel helpen.

