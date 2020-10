Ongenode gast breekt zijn been als hij over hek politiebureau probeert te klimmen

Foto: Politieteam Markdal vergroot

Een man van 35 uit Steenwijk brak vrijdagochtend vroeg zijn been toen hij bij het politiebureau in Breda probeerde over het hek te klimmen. Hij gebruikte bij zijn poging over het hek te klimmen een politiewagen als opstapje. De auto liep hierbij schade op. Waarom de man de capriolen uithaalde, is onduidelijk.

"Normaal gezien proberen mensen in ons bureau zo snel mogelijk de uitgang te vinden. Vannacht hadden wij echter een ongenode gast op het binnenterrein", schrijft de politie.

Man belde zelf 112

De man belde zelf met 112. De politie kreeg vervolgens iets na halfvier de melding dat er iemand voor het bureau aan het Chasséveld in Breda stond die met 112 had gebeld. In de tussentijd hadden agenten de man al gevonden. Ze kwamen af op zijn geschreeuw en vonden hem. Hij lag op de grond met naast hem de ruitenwisser van een politiewagen.

De man vertelde dat hij over de politieauto was geklommen met de bedoeling over het hek te klimmen. Hij was echter gevallen en brak zijn been. Hij werd aangehouden voor vernieling.

Gecompliceerde breuken

In het ziekenhuis bleek dat de man meerdere gecompliceerde beenbreuken had opgelopen. De man is weer vrijgelaten en wordt volgens de politie op een later moment gehoord.

