Coronanieuws: 1676 nieuwe Brabantse coronagevallen, lichte stijging coronapatiënten in ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

444 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

1676 nieuwe Brabantse coronagevallen

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

18.25 - Lange rijen voor vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog

De op handen zijnde sluiting van niet-essentiële winkels in België heeft zondag tot grote drukte geleid in Baarle-Hertog. Vooral bij winkels waar vuurwerk te koop is, stonden de klanten in lange rijen. Die rijen geven een enigszins vertekend beeld, want op straat mag het dan druk zijn, binnen zijn de winkels nagenoeg leeg. Er mogen maar een paar klanten tegelijk binnen. Winkeleigenaren vrezen groot omzetverlies. "95 Procent van mijn klanten komen uit Nederland, maar die handel stopt en de compensatie? Dat is tien procent van de omzet van vorig jaar", vertelt Gijs ten Velde. Hij is de eigenaar van de winkel Zena Vuurwerk in Baarle-Hertog.

15.30 - Ludieke routekaart

De Bonheur Horeca Groep heeft op ludieke wijze een eigen coronaroutekaart gelanceerd. Op een 'persconferentie', compleet met tolk en pseudo-premier, wordt een creatief staaltje ondernemerschap uitgerold.

14.33 - 1676 nieuwe Brabantse coronagevallen

Het aantal gemelde coronabesmettingen in Nederland is zondag opnieuw gedaald, tot onder de 9.000, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In Brabant zijn er 1676 nieuwe coronabesmettingen.

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend kwam er bij het RIVM 8740 meldingen binnen van positieve tests. Op zaterdag waren dat er 9819. De meldingen nemen de laatste dagen af. Op vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld.

14.30 - Lichte stijging coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 45 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er tien minder dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 444 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, een toename van 11 ten opzichte van zaterdag.

9 coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur overleden, 35 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en 4 patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

13.02 - Jorrit Hendrix ontbreekt bij PSV

Bij de eerste selectie van PSV zijn twee nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Middenvelder Jorrit Hendrikx en derde doelman Vincent Müller missen daardoor de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag van zondagmiddag. De Eindhovense voetbalclub werd de afgelopen weken zwaar getroffen door het coronavirus. Tijdens de afgelopen drie wedstrijden miste de Eindhovense voetbalclub talloze spelers omdat ze besmet bleken. Donderdag, tijdens het Europa Leagueduel met Omonia Nicosia liefst zeven. Onder hen belangrijke basisspelers zoals Denzel Dumfries en Cody Gakpo.

11.22 - 'Hogere boetes voor illegale feestjes'

Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer pleit voor hogere boetes voor organisatoren van illegale feesten. "Deze feestjes zijn asociaal en onverantwoord in een tijd waarin we allemaal ons best doen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden en verdere schade aan de economie te beperken", zegt de burgemeester van Haarlemmermeer.

10.06 - Illegaal coronafeest Prinsenbeek

Een illegaal coronafeest in een bosgebied bij Prinsenbeek is zondagochtend door agenten beëindigd. Dit feest was al de hele nacht aan de gang. Een buurtbewoner waarschuwde de politie. Toen de agenten aankwamen, legden ze het feest direct stil en namen ze de geluidsapparatuur in beslag. Op het moment dat de agenten ingrepen, waren er nog zo’n 25 tot 30 jongeren aanwezig. Zij kregen allemaal een proces-verbaal.

Niet alleen in Prinsenbeek was het raak, in Amsterdam moesten zaterdagnacht liefst drie illegale feesten stopgezet worden en ook in het Limburgse Geulle werd illegaal gefeest..

04.00 - Opnieuw coronafeest beëindigd

Ook zaterdagnacht moest de politie een illegaal coronafeest beëindigen, dit keer in een bosgebied tussen de Limburgse plaatsen Meerssen en Stein. Daar waren volgens een politiewoordvoerster tussen de honderd en 150 feestvierders bijeen. Vanwege de omvang van de aanwezige groep werd besloten de ME in te zetten. De politie ging naar deze locatie toe na meldingen over geluidsoverlast.

