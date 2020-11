Grote controle in azc Budel na klachten van omwonenden over diefstallen, meerdere fietsen gevonden

Bij een controle op het asielzoekerscentrum in Budel zijn woensdagmiddag gestolen fietsen gevonden. Dat volgt op berichtgeving van Omroep Brabant, waarin boze inwoners aangeven de stelende asielzoekers spuugzat te zijn. Er zijn zelfs signalen dat er knokploegen geformeerd gaan worden.

De gemoederen in de gemeente Cranendonck zijn de laatste maanden zo hoop opgelopen, dat burgemeester Roland van Kessel een oproep deed om het recht niet in eigen hand te nemen. Hij liet ook geen gras groeien over de door hem aangekondigde controle op het azc-terrein.

Maatregelen

“Deze week willen we nog het terrein opgaan om fietsen te controleren en om te kijken of we gestolen fietsen terug kunnen vinden”, zei Van Kessel dinsdag. “Alle maatregelen die ik als burgemeester kan inzetten, zet ik in. Het is geen knop waar ik aan kan draaien waarmee de overlast morgen weg is, maar we doen als gemeente heel erg veel. Je blijft van andermans spullen af.”