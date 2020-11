Vernielde testlocatie Beek en Donk maandag weer open: 'We gaan er gewoon mee verder'

De ravage is groot in de vernielde isolatie-unit van de huisarts (foto: Youssef Zerrouk) vergroot

De vernielde unit van de huisartsenpraktijk die bij de sneltestlocatie in Beek en Donk hoort, gaat maandag weer open. Dat zegt Mark Bankers tegen Omroep Brabant. Bankers nam samen met huisarts Geert Oerlemans het initiatief voor de coronatestlocatie. Zaterdag wordt er een nieuwe keet geplaatst die maandag open kan.

Youssef Zerrouk Geschreven door

De nieuwe keet komt straks meer in het zicht te staan om een parkeerplaats. En dit keer met beveiliging. "We gaan camera's ophangen", zegt Bankers. "Dat kost ons wel extra geld." Dat geld wordt volgens Bankers overigens niet doorberekend in de prijs van de testen. "Nee we willen het laagdrempelig houden. Een test kost 70 euro, dat willen we zo laten."

Bankers baalt ervan dat de keet in de nacht van vrijdag op zaterdag is vernield met vermoedelijk een vuurwerkbom. "Je probeert samen iets te doen in de strijd tegen corona en dan is het wel heel jammer dat andere mensen spullen gaan vernielen en de boel op gaan blazen. Daar word je wel een beetje verdrietig van."

Mark Bankers ruimt nog wat spullen op uit de vernielde keet vergroot

Wie het gedaan heeft weet hij niet. "Ik ging eerst uit van een kwajongensstreek, maar toen ik hier aankwam zag ik dat het wel serieus was. Maar het blijft gissen wie er achter zit. Dat laten we nu aan de politie over."

De ravage trok zaterdag wat bekijks van omwonenden. Een enkeling hoorde 's nachts harde knallen.

Wachten op privacy instellingen...

De testlocatie en de extra unit voor de huisarts was net een week open. "Afgelopen maandag waren we gestart. En gemiddeld kwamen er twintig mensen per dag een test laten doen", legt hij uit. Nu kijkt hij alweer naar de toekomst. "We gaan hier gewoon mee verder", zegt hij resoluut.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.