Automobilist zonder rijbewijs maakt het wel heel bont in Terheijden

Agenten hielden de bestuurder aan in de Zeggelaan in Terheijden (foto: Verkeerspolitie Zeeland-West Brabant).

Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden nadat agenten die slingerend zagen rondrijden in de Zeggelaan in Terheijden. Toen ze de bestuurder lieten stoppen, zagen ze dat die helemaal geen rijbewijs heeft.

Het bleek zelfs al de negende keer te zijn dat deze automobilist werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs.

Vuurwapen

De bestuurder was daarnaast onder invloed van alcohol en in de auto vonden agenten een vuurwapen. Daarop werd de automobilist aangehouden.

