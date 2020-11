Politie lost waarschuwingsschot in Den Bosch nadat man op de vlucht slaat

De politie heeft maandagmiddag rond vijf uur een waarschuwingsschot gelost op het Wielsem in Den Bosch. De politie dacht dat de bestuurder van een auto een vuurwapen bij zich had, maar dat bleek niet het geval. Toch sloeg de man tijdens een controle te voet op de vlucht.

Na het schot wisten agenten de bestuurder in de boeien te slaan. Niemand raakte gewond. De man had overigens geen wapen bij zich, dus waarom hij wegrende blijft onduidelijk. Er is niemand aangehouden, maar de politie doet nog wel onderzoek in de zaak.