Man die hond uitlaat wordt beroofd, daders gaan er vandoor

Een man die vrijdagavond rond kwart over vijf zijn hond uitliet in Tilburg, is beroofd in de buurt van de Vlashoflaan en het Schumannpad. Daar kwamen plots twee mannen tevoorschijn, die een mes toonden. Ze eisten verschillende spullen van de man.

Die was zo bang dat hij hen die gaf. Met de spullen in bezit gingen de twee daders er vandoor in de richting van de begraafplaats en de Zellerstraat.

De twee daders waren tussen de 16 en de 20 jaar. De politie zoekt getuigen. De politie zegt niet wat er precies gestolen is.

