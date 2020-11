Coronanieuws: 851 nieuwe besmettingen in Brabant, landelijke daling zet door

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Dinsdag werden in Brabant 851 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

De recente schommelingen houden daarmee in de provincie aan, al is er een dalende trend.

Het aantal geregistreerde positieve coronatests is in Nederland voor de vierde dag op rij afgenomen.

16.13 - Midden-West Brabant blijft op hoogste risiconiveau

In veel regio's is het aantal coronabesmettingen dusdanig gedaald, dat ze cijfermatig gezien niet meer in de categorie 'zeer ernstig' vallen. In vier regio's was het aantal besmettingen afgelopen week nog zo hoog, dat het boven de grens kwam die de overheid hanteert voor het hoogste risiconiveau. Dat geldt ook voor Midden-West Brabant. Daarnaast worden Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Twente. genoemd.

Alleen in deze vier veiligheidsregio's lag het aantal positieve testuitslagen hoger dan 250 per 100.000 inwoners, zo blijkt uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Alleen in Twente lag het getal met 301 ver boven de grens, in de drie andere regio's met de hoogste besmettingsgraad lag het getal maar net boven de 250.

15.41 - Ziekenhuizen zien iets meer patiënten met corona

Ziekenhuizen hebben het afgelopen etmaal iets meer patiënten binnengekregen. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 2146 coronapatiënten. Dat zijn er zestien meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Maandag nam het aantal opnames ook al iets toe na een geleidelijke daling in de dagen daarvoor.

Toch maakte Ernst Kuipers, voorzitter van het LCPS, zich nog geen zorgen. Als de huidige daling doorzet, zullen ziekenhuizen rond de kerstdagen ongeveer negenhonderd coronapatiÙnten behandelen. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1570 patiënten, dertien meer dan maandag. De intensivecareafdelingen tellen nu 576 Covid-patiënten, drie meer dan een dag eerder. Door de drukte zijn het afgelopen etmaal negentien patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio's, van wie vier ic-patiënten.

15.05 - Reproductiegetal ongeveer gelijk gebleven

Het zogeheten reproductiegetal dat aangeeft hoeveel anderen een met corona besmette persoon gemiddeld aansteekt, is ongeveer gelijk gebleven. Volgens berekeningen van het RIVM is het een fractie gedaald, tot 0,89. Vorige week meldde het RIVM een reproductiegetal van 0,91.

De verschuiving is zo klein, dat die binnen de foutmarge ligt die het instituut aanhoudt. De gerapporteerde 'R' van vorige week was voor het eerst sinds half juni onder de 1. Dat blijft zo en is gunstig te noemen: een reproductiegetal onder de 1 wil zeggen dat de verspreiding van het virus vertraagt.

14.24 - Daling van coronabesmettingen in Brabant

In Brabant zijn de afgelopen 24 uur 851 positieve coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 139 minder dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het RIVM.

14.22 - Voor vierde dag op rij daling van positieve coronatests

Het aantal geregistreerde positieve coronatests is voor de vierde dag op rij afgenomen. Het RIVM heeft 4320 meldingen van nieuwe gevallen gekregen van de GGD'en in het land. Maandag rapporteerde het instituut nog 4867 besmettingen. Dat is een gecorrigeerd aantal; in eerste instantie stond de teller op 4873. Zondag meldde het RIVM dat 5449 mensen een positief testresultaat hadden gekregen, zaterdag 5935.

13.47 - Uitzicht op vaccin impuls op boekingen (zomer)vakantie

Reisorganisatie Prijsvrij Vakanties uit Den Bosch ziet dat het uitzicht op een coronavaccin een positief effect heeft op de mei- en zomervakantie volgend jaar. Sinds vorige week worden meer vakanties vastgelegd, concludeert de organisatie.

13.41 - Onderzoek naar wie als eerste coronavaccin moet krijgen

Tilburg University heeft samen met CentERdata aan 1461 mensen gevraagd wie als eerste in aanmerking moet komen voor het coronavaccin. Uit dat onderzoek blijkt dat mensen vooral willen dat wordt gekeken naar wie zich wel of juist niet aan de coronamaatregelen houdt. Ook mensen met een gezond gewicht zouden voorrang moeten krijgen. Leeftijd en cruciale beroepen blijken in dit onderzoek van minder groot belang.

11.52 - Horeca Efteling en Beekse Bergen dicht

De Efteling en Beekse Bergen gaan donderdag weer open. Vanwege de coronamaatregelen blijft de horeca in de parken wel gesloten. Ook afhalen is niet mogelijk.

11.44 - 380 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 49 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er 23 meer dan een dag eerder. In totaal liggen nu 380 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie. Tachtig patiënten liggen op de intensive care.

Vier patiënten zijn overleden, twee minder dan een dag eerder. Veertig coronapatiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en vier patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

11.39 - Vaccin niet verplicht voor olympiërs in Tokio

Sporters die deze zomer meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio, zijn niet verplicht zich te laten inenten tegen het coronavirus. Dat zei voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité tijdens zijn werkbezoek aan de Japanse hoofdstad. "Verplichte vaccinatie is een stap te ver. De sporters zijn vrij om te beslissen daarover."

11.12 - Coronavirus slaat toe in Premier League

Het coronavirus lijkt aan een opmars bezig in de Premier League. De laatste testronde in de hoogste profdivisie van het Engelse voetbal leverde zestien besmettingen op. Dat is hoogste aantal sinds de testen zijn ingevoerd. Het vorige record stond op tien en dat was in de week van 21 tot en met 27 september. Het coronavirus speelde ook de profcompetities in Nederland parten. Onder meer bij PSV, RKC Waalwijk en NAC waarde het virus rond.

11.11 - Minister van Defensie in quarantaine

Minister Ank Bijleveld van Defensie is in quarantaine gegaan omdat iemand in haar naaste omgeving het coronavirus heeft. Ze voelt zich verder goed, meldt ze dinsdag op Twitter. Daarmee is de politieke top van het ministerie in quarantaine. Twee dagen eerder maakte haar staatssecretaris Barbara Visser namelijk bekend dat ze besmet is met het virus. Ze heeft lichte verkoudheidsklachten, maar voelt zich verder goed. Zij is ook in isolatie.

08.40 - Meer duidelijkheid nodig over mondkapjesplicht in ov

Er moet meer duidelijkheid komen over de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en de handhaving ervan. Reizigers met bijvoorbeeld longproblemen die geen mondkapje kunnen dragen, krijgen nu soms toch een boete, signaleert OV ombudsman Bram Hansma.

08.23 - Vrouw van coronapatiënt Patrick emotioneel

De vrouw van coronapatiënt Patrick Versfeld (50) uit Valkenswaard vertelt aan Omroep Brabant hoe moeilijk het is nu hij op honderd kilometer afstand van huis in coma ligt. "De afstand is enorm frustrerend. Je kunt niets, je voelt je compleet machteloos." Patrick werd vanuit het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven overgeplaatst naar Utrecht.

Patrick in het ziekenhuis in Utrecht aan de beademing (foto: Wendy Versfeld). vergroot

07.32 - Ziekenhuis start campagne voor 'respect' in coronacrisis

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft start een campagne onder de naam Respect om mensen ertoe te bewegen zich aan de coronamaatregelen te houden. Na alle waardering tijdens de eerste coronagolf krijgen de medewerkers van het ziekenhuis nu steeds vaker te maken met patiënten en bezoekers die de maatregelen niet opvolgen.

Met de slogan: "Wij blijven overeind voor jou! Houd jij je aan de regels voor ons?", hoopt het ziekenhuis de bezoekers en patiënten te bereiken.

06.10 - Pfizer gaat distributie van coronavaccins testen

Farmaceut Pfizer gaat een experimenteel programma in vier Amerikaanse staten uitvoeren om de plannen voor het verspreiden van coronavaccins te verfijnen, maakte het bedrijf maandag bekend. Het programma wordt uitgevoerd in Rhode Island, Texas, New Mexico en Tennessee. De vier staten zijn uitgekozen vanwege hun verschillende omvang in oppervlakte, bevolkingsaantal en inentingssysteem, liet de farmaceut in een verklaring weten.

Vorige week maandag werd bekend dat uit vroege onderzoekdata is gebleken dat het Pfizer-vaccin in 90 procent van de gevallen effectief was in het voorkomen van een coronabesmetting.

06.07 - Aantal coronagevallen blijft dalen

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen, maar de afname gaat niet zo snel als vorige week. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk 35.000 tot 40.000 positieve tests geregistreerd. Vorige week kwamen er 43.621 meldingen van positieve coronatests binnen en de week daarvoor 64.087 meldingen.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de zes dagen sinds de vorige update registreerde het instituut ruim 33.000 positieve tests en 393 sterfgevallen.

03.30 - Geen alcoholverbod tijdens Oud en Nieuw

Grote nieuwe coronamaatregelen worden er niet verwacht, maar premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond weer een coronapersconferentie. Mogelijk dat de bewindslieden wel een voorschot nemen op de feestdagen in december.

Overigens zei Rutte eerder daar nog niets inhoudelijk over te kunnen zeggen, behalve over hoe de besluitvorming daarover zal gaan. Rutte gaf eerder ook aan niets te zien in een alcoholverbod tijdens de jaarwisseling, naast een vuurwerkverbod. Een ziekenhuis had dat geopperd, omdat elk jaar ook een paar honderd mensen bij de spoedeisende hulp belanden vanwege een alcoholvergiftiging. "Het zou ook helpen als we allemaal thuis in de stoel blijven zitten op oudejaarsavond. Nee, we doen het niet, je moet keuzes maken", zei Rutte daarover.

02.00 - 'Niet rekenen op veel familie met de kerstdagen'

We moeten er niet op rekenen dat we al snel in ruime kring kunnen samenkomen met de feestdagen. Dat voorbehoud zal dinsdagavond volgens De Telegraaf klinken tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid). Want al daalt het aantal coronabesmettingen gestaag, de regering wil waken voor te snel optimisme.

Het lijkt er niet op dat het kabinet deze dinsdag duidelijkheid schept over het verband waarin Nederland de feestdagen kan doorbrengen. Na het aflopen van de extra beperkingen vanwege de coronacrisis, aankomende donderdag, mag de visite weer bestaan uit maximaal drie twaalfplussers uit andere huishoudens. Die beperking zal tot ver in december overeind blijven, verwacht de krant.

