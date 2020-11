Coronanieuws: Maatregelen in Brabantse stembureaus en 'kerst met maximaal zes gasten'

Archieffoto: Wikimedia vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Kerst vieren met maximaal zes gasten, dat is het advies van OMT.

Coronaproof stemmen bij herindelingsverkiezingen.

Overlast door hangjeugd tijdens coronacrisis meer dan verdubbeld.

Negatieve test verplicht bij aankomst in Nederland.

11.33 - 350 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 31 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal gaat het om 350 coronapatiënten. 100 patiënten liggen op de intensive care.

Er zijn 3 sterfgevallen bijgekomen, één minder dan een dag eerder. 45 coronapatiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en 4 patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

11.18 - Van Dissel wil meer weten over vaccins

RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft nog veel vragen over de vaccins tegen het coronavirus. Hij wacht nog steeds op wetenschappelijke publicaties over de onderzoeken naar de vaccins, zei hij woensdag in de Tweede Kamer.

Farmaceutische bedrijven zijn vooral in de media naar buiten getreden over de effectiviteit van hun vaccins, zei Van Dissel. Pas als er wetenschappelijk meer bekend wordt over de entstoffen kan hij ook meer zeggen over een mogelijk vaccinatieprogramma.

Van Dissel kan iets zeggen over de 'grove lijnen' van een vaccinatieprogram, maar kan nog niet in details treden omdat nog kennis over de vaccins ontbreekt. Het is bijvoorbeeld belangrijk of een vaccin getest is op kwetsbare personen of alleen op gezonde personen, aldus de RIVM-baas.

11.07 - #ditismijnzorg

De medewerkers van de Spoedeisende Hulp (SEH) zijn gewend om met druk om te gaan. Het coronavirus doet daar een schep bovenop, zeker in de tweede golf. Medewerkers van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal vertellen erover.

10.50 - Meer overlast van hangjeugd

De overlast door jongeren op straat is tijdens de coronacrisis enorm toegenomen. In Brabant wordt er 109 procent meer overlast gemeld dan vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door Omroep Brabant.

LEES MEER: Overlast door hangjeugd tijdens coronacrisis meer dan verdubbeld

09.42 - 'Laat coronapatiënten herstellen bij naasten'

"Neem als het kan je moeder in huis, want daarmee maken we bedden leeg." Die oproep doet afdelingshoofd longgeneeskunde van het Erasmus MC Joachim Aerts aan naasten van coronapatiënten. Hij vraagt familieleden zich te ontfermen over patiënten die voldoende zijn hersteld om het ziekenhuis te verlaten, maar voor wie niet direct nazorg kan worden geregeld.

De arts legde woensdag tegenover RTV Rijnmond uit dat bijvoorbeeld revalidatiecentra, verpleeghuizen en de thuiszorg het zo druk hebben dat patiënten soms onnodig lang in het ziekenhuis blijven liggen.

08.37 - 'Vier kerst thuis met maximaal zes gasten'

Nederlanders moeten kerst in huiselijke kring vieren en maximaal zes gasten buiten het huishouden uitnodigen. Het is het beste als deze gasten uit dezelfde regio komen. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet.

08.35 - 'Investeringen asfalt niet nodig door thuiswerken'

Verkeersdeskundigen denken dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat pas op de plaats moet maken met weguitbreidingen. Door de vlucht die thuiswerken en videovergaderen hebben genomen zijn miljardeninvesteringen in extra asfalt mogelijk helemaal niet meer nodig, zeggen ze tegen actualiteitenprogramma EenVandaag.

Volgens de experts is de kans reëel dat files blijvend afnemen, doordat veel werkgevers ook na de coronapandemie door willen gaan met thuiswerken, mensen hun tijd flexibeler zijn gaan indelen en videovergaderen snel ingeburgerd is geraakt. "Als 10 procent van de werknemers straks thuisblijft, nemen de files met 25 procent af", stelt hoogleraar transportbeleid Bert van Wee. "Je moet je de vraag stellen of je dat extra asfalt in dat geval nog zou willen aanleggen."

07.53 - Negatieve test bij aankomst NL

Reizigers die in Nederland aankomen worden verplicht te bewijzen dat ze negatief zijn getest op het coronavirus. Dat wil coronaminister Hugo de Jonge, maar daar is wel een aanpassing van de wet voor nodig. Het verplichten van een negatieve testverklaring kan daardoor pas op zijn vroegst in het voorjaar worden ingevoerd, verwacht de bewindsman.

De testverklaring mag niet meer dan 48 uur voor aankomst zijn afgegeven, meldt de minister aan de Tweede Kamer.

07.38 - Bedrijven die overstapten op maken van desinfectiemiddelen, stoppen weer

Ongeveer 25 bedrijven die vanwege de coronapandemie desinfectiemiddelen voor de zorg en andere professionele sectoren zijn gaan maken,zijn daar snel weer mee gestopt. Het op een goede manier produceren of verhandelen bleek niet haalbaar of rendabel genoeg. Dat melden de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Handdesinfectiemiddelen zijn biociden en moeten eigenlijk aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Maar dankzij tijdelijke vrijstellingen, kunnen bedrijven relatief makkelijk in dat gat in de markt springen, aldus de twee toezichthouders. Zo begonnen onder meer een ijsfabriek en een aantal drankproducenten dit voorjaar met het maken van handdesinfectiemiddelen voor de bestrijding van corona.

06.41 - Maatregelen in Brabantse stembureaus

Door gemeentelijke herindelingen zijn er vandaag gemeenteraadsverkiezingen in een aantal Brabantse gemeenten. Wie mogelijk besmet is met corona mag niet zelf naar het stemlokaal komen, maar kan via een machtiging alsnog zijn of haar stem uitbrengen. Verder moet in de stemlokalen voldoende afstand worden gehouden en krijgen kiezers het verzoek een mondkapje te dragen. Er staan kuchschermen tussen kiezers en medewerkers van de stembureaus en kiezers hoeven hun identiteitsbewijs alleen te tonen, niet te overhandigen.

In sommige zorginstellingen zijn mobiele stembureaus ingericht, waar alleen bewoners en medewerkers kunnen stemmen. Een stemlokaal in Boxtel bleek door de extra veiligheidsvoorschriften van het RIVM niet geschikt te zijn voor de verkiezingen van woensdag. Daarom is op een parkeerplaats in de wijk een speciale stemtent opgezet.

In Vught is een drive-instembureau ingericht, waar kiezers vanuit hun auto kunnen stemmen. Ambtenaren van de gemeente Den Haag bemannen woensdag een stembureau in de gemeente Boxtel. Ook komen vertegenwoordigers van het ministerie en de kiesraad op bezoek bij de verschillende gemeenten. Ze willen in verband met de aankomende landelijke verkiezingen zien hoe het aangepaste stemproces verloopt.

06.39 - Crowdfundingsactie voor horeca

Om horeca en clubs overeind te houden, gaat een grote crowdfundingactie van start. De bedoeling is dat deze begint in Nederland en erna in heel Europa wordt uitgerold. De zogeheten Local Legends-campagne is een initiatief van het bedrijf Ticketswap, de stichting Cosimo voor cultuurmakers en crowdfundingplatform GoFundMe.

Horecaondernemers, clubs en podia kunnen zich bij GoFundMe aanmelden om een crowdfundingpagina aan te maken. De initiatiefnemers geven deelnemers zo nodig hierover uitleg. De hoop is dan dat individuen en bedrijven gaan doneren aan horeca en clubs uit hun omgeving die zich hebben aangemeld bij het platform.

03.30 - Op het nippertje tóch een IDFA

De bioscopen openen net op tijd weer de deuren voor de 33e editie van het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Het jaarlijkse documentairefestival is dit keer vanwege het coronavirus zowel in de filmtheaters als online.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) opent het IDFA woensdagavond in een online openingsceremonie.

02.19 - Verbeteringen corona-app

De volgende versie van de app CoronaMelder zal naar verwachting minder valse meldingen geven. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Na een update moet de app obstakels zoals muren en ramen beter opmerken.

Nu is het mogelijk dat mensen een melding krijgen van de app, terwijl zij niet in de buurt zijn geweest van iemand anders of zelfs gescheiden waren van diegene door een muur of raam. Wie een notificatie krijgt van de app, wordt dringend geadviseerd tien dagen in thuisisolatie te gaan.

01.54 - Geen anderhalve meter afstand in onderwijs als dat niet kan

Docenten en ander onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en op de universiteit hoeven geen anderhalve meter afstand te houden als zij anders niet 'op gepaste wijze' hun werk kunnen doen. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook leerlingen en studenten mogen afwijken van de afstandsregel als zij anders geen les kunnen volgen. Op basisscholen hoefden kinderen al geen afstand te houden tot volwassenen.

01.35 - Vanaf maart elke maand iedereen testen

Iedereen in Nederland moet zich in maart volgend jaar gemiddeld 1 keer per maand kunnen laten testen op het coronavirus, ongeacht of je klachten hebt of niet. Die 'stip op de horizon' schetst het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Met dit plan moeten er 10 miljoen testen per maand kunnen plaatsvinden. Volgens zorgminister Hugo de Jonge gelden voor deze ambitie geen limieten, ook niet in financiële zin.

00.03 - Omzet industrie daalt door corona

De omzet van de industrie is in het derde kwartaal bijna 8 procent lager uitgekomen dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mede door de effecten van de coronacrisis genereerden industriële producenten in juli, augustus en september minder omzet. Voor aardolieproducenten was de negatieve omzetontwikkeling het grootst.

23.29 KNVB haalt amateurclubs uit bekertoernooi

Het toernooi om de KNVB-beker zal dit seizoen zonder amateurclubs worden afgerond. De voetbalbond haalt de 26 amateurclubs die zich voor het hoofdtoernooi hadden geplaatst, uit het speelschema vanwege de aanhoudende coronamaatregelen. Dat kondigde KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal) dinsdagavond aan in het NOS-radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken.

Eerder besloot de KNVB alle duels in de eerste ronde van het bekertoernooi met amateurclubs te verplaatsen van eind oktober naar begin december.

