Zo presteerden de internationals van de Brabantse clubs de afgelopen periode

De een maakte indruk met twee assists, de ander speelde niet en weer een ander kreeg pak op de broek met een 6-0 nederlaag. Hoe verging het de spelers van de Brabantse clubs die uitwaaiden naar hun nationale teams? Een overzicht.

Dumfries laat zich gelden

Donyell Malen en Denzel Dumfries waren de enige PSV’ers die zich bij Oranje hadden aangesloten. Laatstgenoemde speler maakte indruk en liet bondscoach Frank de Boer zien dat hij dé rechtsback van het Nederlands elftal is. Met twee assists tegen Bosnië (3-1 winst) liet Dumfries zich onder meer aanvallend gelden. Donyell Malen speelde 90 minuten tegen Polen (1-2 winst), waarin de spits van PSV niet tot scoren kwam. Toch speelde Malen een prima wedstrijd.

Cody Gakpo en Jordan Teze speelden beide één wedstrijd voor Jong Oranje. Teze, die dit seizoen is doorgebroken als centrale verdediger bij PSV, werd tegen de leeftijdsgenoten van Wit-Rusland opgesteld als rechtsback (waar hij in de jeugd veel speelde) en deed dat naar behoren. Gakpo bleef die wedstrijd op de bank, maar was woensdagavond de enige doelpuntenmaker in het met 2-1 verloren duel met Jong Portugal.

Gemengd gevoel Philipp Max, geen goal voor Zahavi

Voor PSV-linksback Philipp Max werd het een week met gemengde gevoelens. De 28-jarige Max werd voor het eerst opgeroepen voor het Duitse nationale elftal, maakte indruk tijdens zijn (basis)debuut door binnen 15 minuten al een doelpunt voorbereid te hebben, maar het eindigde in mineur doordat Duitsland dinsdag met maar liefst 6-0 ten onder ging tegen Spanje. Max (speelde de gehele wedstrijd) had het lastig tijdens die pot, net als al zijn teamgenoten.

De onlangs gedebuteerde Richard Ledezma mocht voor het eerst zijn opwachting maken voor de Verenigde Staten. De jonge middenvelder van PSV maakte indruk en verzorgde binnen een kwartier twee assists tijdens zijn invalbeurt. Mede daardoor won ‘Team USA’ met 6-2 van Panama.

Over de overige internationals kunnen we wat korter zijn. Zahavi speelde twee keer 90 minuten mee met Israël, maar kwam niet tot scoren. Yvon Mvogo speelde voor het eerst sinds twee jaar weer een interland voor Zwitserland (1-2 verlies), maar zat de overige wedstrijd op de bank. Ibrahim Sangaré werd sinds lange tijd weer opgeroepen voor het nationale team van Ivoorkust. De krachtige middenvelder speelde 90 minuten mee tegen Madagaskar (1-1). En Mauro Junior viel tweemaal kort in voor het Braziliaanse Olympisch elftal.

Internationals Willem II en RKC

Het was niet de beste interlandperiode voor de spelers van Willem II. Vangelis Pavlidis begon in een rechtstreeks duel om de groepswinst in de Nations League op de bank tegen Slovenië. De tweede helft mocht hij wel spelen, maar zijn komst veranderde niets aan de stand: 0-0. De Grieken eindigden daardoor als tweede in de poule.

Mike Trésor hoopte zich met Jong België te kwalificeren voor het EK. Maar door een 3-2 nederlaag tegen Bosnië-Herzegovina hoorden de Belgen niet bij de beste vijf nummers twee. Geen EK voor hem en RKC-verdediger Ahmed Touba.

Sebastian Holmén (Zweden) zat twee Nations League-wedstrijden op de tribune. Ché Nunnely bleef de hele wedstrijd op de bank van Jong Oranje tegen Portugal.

RKC’er Saïd Bakari deed goede zaken met de Comoren. Hij speelde gelijk tegen Kenia (1-1) en won van Kenia (2-1). De Comoren staan daardoor eerste in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup. Voor Vitalie Damascan dreigt met Moldavië degradatie naar het laagste niveau van de Nations League, hij speelde alleen in het duel met Griekenland (1-0 nederlaag) mee.

NAC-middenvelder Lewis Fiorini speelde voor het eerst mee met Schotland onder 21.

