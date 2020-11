Weer gelekoortsmuggen gevonden in Moerdijk, tijgermuggen in Breda en Bladel

Ook dit jaar zijn er weer gelekoortsmuggen ontdekt in Moerdijk. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).Daarnaast zijn er tijgermuggen aangetroffen in Breda en Bladel.

De tijgermug en de gelekoortsmug zijn dieren die van oorsprong niet in Nederland voorkomen. Ze kunnen verschillende virusziekten verspreiden bij mens en dier, zoals dengue (knokkelkoorts), zika, chikungunya, gele koorts, westnijlvirus en verschillende vormen van hersenontsteking.

Kan gaan om grote aantallen

Toezichthouder NVWA vermeldt op de website alleen waar en wanneer de exotische muggen gevonden zijn. Hoeveel muggen er per vondst zijn gedaan, staat niet op de site. Die gegevens worden in 2021 op de site gepubliceerd. Het kan volgens het platform Stop invasieve exoten gaan om grote aantallen. Zo trof de NVWA vorig jaar in Valkenburg 350 tijgermuggen aan.