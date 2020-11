Coronanieuws: minder coronapatiënten opgenomen in Brabantse ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

'Versoepelen coronaregels met deze cijfers is ondenkbaar', benadrukt epidemioloog

Het aantal coronagevallen stijgt niet meer zo snel als in oktober, maar toch stevent Nederland gestaag af op 500.000e besmetting.

13.51 - België verwacht eerste vaccins in december

België verwacht vanaf eind december te kunnen beschikken over de eerste coronavaccins. Maar het leeuwendeel komt pas in het tweede en derde kwartaal van 2021, zei premier Alexander De Croo zondag in het televisieprogramma De Zevende Dag. België heeft via de Europese Unie ingetekend op vier vaccins. Het inenten zal, net als in Nederland en andere landen, geleidelijk gebeuren zodra een vaccin is goedgekeurd. De eerste vaccins gaan naar zorgpersoneel en kwetsbare groepen.

12.06 - Minder coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 21 coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er twaalf minder dan een dag eerder. In totaal liggen er 357 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie.

De afgelopen 24 uur zijn 21 coronapatiënten uit de ziekenhuizen ontslagen. Drie mensen zijn overleden en vijf patiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. In totaal liggen 84 coronapatiënten op de intensive cares.

08.00 - Aantal coronagevallen kruipt richting half miljoen

Het aantal coronagevallen stijgt niet meer zo snel als in oktober, maar toch stevent Nederland gestaag af op een nieuwe mijlpaal. In de loop van komende week wordt waarschijnlijk de 500.000e besmetting in Nederland vastgesteld. Het is vooral een symbolische grens, want het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoogstwaarschijnlijk veel hoger.

23.13 - 'Versoepelen regels met deze cijfers ondenkbaar'

Met het huidige aantal nieuwe coronabesmettingen is het versoepelen van de maatregelen half december ondenkbaar. Dat zegt Frits Rosendaal, hoofd afdeling Klinische Epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), tegen de NOS. De scherpe daling van het aantal nieuwe besmettingen kwam deze week tot stilstand en de afgelopen dagen was er zelfs een toename te zien ten opzichte van het gemiddelde van afgelopen week. "Ik vind het eng dat de cijfers stagneren op zo'n hoog niveau", zegt Rosendaal.

