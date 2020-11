Weer kritiek Consumentenbond op 'hardleers' keukenbedrijf Mandemakers: 'Handelswijze onacceptabel'

Keukenwinkels die onderdeel zijn van De Mandemakers Groep (DMG) in Waalwijk zetten hun klanten aanzienlijk meer onder druk bij het kopen van een keuken dan andere bedrijven. Bovendien is het advies vaak matig. Dat schrijft de Consumentenbond op zijn website naar aanleiding van eigen onderzoek.

Het is niet voor het eerst dat DMG slecht uit een onderzoek van de Consumentenbond komt. in 2017 was dat ook al het geval. Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, noemt DMG dan ook 'hardleers'. "In 2017 kwam de keten ook al slecht uit ons onderzoek. Helaas moeten we vaststellen dat er in de tussentijd niets veranderd is", zegt ze.