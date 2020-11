Coronanieuws: In Brabant ruim acht keer zoveel doden, aantal patiënten blijft stabiel

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog hielden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het RIVM meldde woensdag 889 nieuwe besmettingen in Brabant, dat zijn 207 meer dan dinsdag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn 498.795 Nederlanders positief getest.

Er liggen donderdag 357 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

13.18 Reddingsbrigade in nood door minder inkomsten

De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt dat locaties van de reddingsdienst in gevaar komen doordat er te weinig geld is vanwege de coronacrisis. Bijna een kwart van alle Reddingsbrigades vreest voor het voortbestaan, omdat er te weinig geld binnenkomt. Normaal gesproken verdienen de brigades geld als toezichthouders bij evenementen.

12.44: Andere landen versoepelen maatregelen met Kerst

Met nog minder dan een maand te gaan voor Kerstmis, overwegen regeringen in Europa of ze de coronamaatregelen tijdens de feestdagen kunnen versoepelen. Hoewel in Nederland een verruiming van de coronaregels nog niet zeker is, hebben verschillende buurlanden wel al maatregelen bekend gemaakt.

In Frankrijk heeft president Emmanuel Macron dinsdag gezegd dat Kerstmis met de familie gevierd kan worden.

In Duitsland gelden tot 20 december strenge regels, maar met kerst zullen die worden versoepeld. Er mogen groepen van maximaal tien personen samenkomen.

In het Verenigd Koninkrijk gelden andere regels tijdens de feestdagen. Tussen 23 en 27 december mogen drie verschillende huishoudens een 'bubbel' vormen. Reisbeperkingen worden in die periode tijdelijk opgeheven.

De Spaanse regering zei te overwegen kerstvieringen te beperken tot zes personen. Ook zou volgens Spaanse media de avondklok naar 01.00 uur 's nachts worden verplaatst tijdens kerstavond en Nieuwjaar.

11.31 Aantal patiënten in Brabantse ziekenhuizen stabiel

In de Brabantse ziekenhuizen liggen donderdag 357 coronapatiënten, 1 minder dan woensdag. Er werden 31 mensen ontslagen uit het ziekenhuis en er werden 30 nieuwe patiënten opgenomen. Drie mensen zijn overleden aan de gevolgen van corona. Sinds de piek van begin november (rond de 600 patiënten) daalt het aantal patiënten geleidelijk weer.

11.17 Aantal faillissementen ligt erg laag

Het aantal faillissementen in Nederland ligt momenteel op een bijzonder laag niveau. Vermoedelijk zorgt de huidige coronasteun om bedrijven door de crisis te helpen ervoor dat niet levensvatbare ondernemingen in leven worden gehouden. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB).

11.13 Ziekenhuis wil mensen expres besmetten voor onderzoek

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoekt de mogelijkheden om gezonde mensen met het coronavirus te besmetten. Daarmee hoopt het ziekenhuis meer te weten te komen over de reactie van het lichaam op een coronabesmetting. Bij het onderzoek krijgt een groep gezonde proefpersonen een kleine dosis van het coronavirus toegediend.

"We kunnen hier ontzettend veel van leren. We richten ons op mensen van tussen de 18 en 30 jaar die vaak infecties oplopen, maar dat soms niet eens merken. We willen weten welke verschillen er tussen die mensen zijn. We willen zien of we van tevoren kunnen voorspellen wie het virus kan krijgen."

10.05 Minister positief over economie

De laatste raming van het Centraal Planbureau (CPB) over de Nederlandse economie laat volgens minister Wiebes van Economische Zaken vooral de 'positieve boodschap' zien dat de 'veerkracht van de economie goed is'. "Als we dat virus onder controle weten te krijgen, dan kan het ook weer snel beter gaan. Dat is een positieve boodschap", aldus de minister. Alles hangt volgens hem nu af van hoe het met het virus verdergaat. "Laat het vaccin maar gauw komen."

9.12 Lockdown maakt niks uit voor uitgaven

Ook zonder lockdown zouden consumenten minder geld hebben uitgegeven. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn novemberraming. Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet zou de infectiegraad zonder beperkende maatregelen langer hoog liggen. Daardoor zouden consumenten uit angst voor het virus geen risico's willen nemen en minder naar restaurants, winkels en evenementen gaan.

7.44: Meeste doden in Zuid-Nedeland

In de periode van maart tot en met juni stierven er meer dan tienduizend Nederlanders aan het coronavirus. Vooral in het zuiden van Nederland sloeg het virus hard toe, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In Brabant en Limburg overleden ruim acht keer zoveel mensen aan de gevolgen van corona dan in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Per 100.000 inwoners overleden in Brabant en Limburg 105 mensen aan COVID-19. In Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) was de sterfte door corona het laagst met 12 overledenen per 100.000 inwoners.

7.11: Meer besmettingen op Curaçao

Op Curaçao maken ze zich zorgen over een nieuw recordaantal coronabesmettingen dat woensdag op het eiland is geregistreerd: 105. Minister-president Rhuggenaath waarschuwde de bevolking: "Als we ons niet beter aan de maatregelen houden, dan komen we in een lockdown." Momenteel geldt nog code geel voor passagiers uit Nederland. Op Aruba stijgt het aantal besmettingen ook: woensdag meer dan 100.

6.55: 'Driekwart Nederlanders hekelt losse omgang coronaregels'

Driekwart van de Nederlanders ergert zich aan de manier waarop andere mensen omgaan met de coronaregels, meldt het AD op basis van eigen onderzoek. Ook denkt de helft van de mensen dat er meer maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen met het coronavirus omlaag te brengen.

6.41: Disney ontslaat 32.000 mensen

Entertainmentconcern Disney is van plan in de eerste zes maanden van volgend jaar 32.000 werknemers te ontslaan. De meeste banen verdwijnen bij de pretparken van Disney. Door de corona-uitbraak zijn die al geruime dicht of maar beperkt open.

6.15: Flinke stijging in Duitsland

Voor de derde dag op rij is het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland flink gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt 22.268 nieuwe gevallen in 24 uur.

