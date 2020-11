Zware mishandeling in Eindhoven: man aangevallen door drietal

Kruisstraat in Eindhoven (beeld: Google Streetview) vergroot

Een man is door drie mensen in elkaar geslagen donderdagnacht. Hij werd gewond gevonden op de Kruisstraat in Eindhoven. De politie zoekt getuigen van de mishandeling.

Bij de politie was even na halfeen in de nacht een melding binnen gekomen. Toen agenten op de Kruisstraat aankwamen lag daar een zwaar gehavende man op de grond. Hij bleek door drie mensen in elkaar geslagen te zijn, vlak nadat hij daar uit zijn auto was gestapt. De vriendin van de man was er ook bij.

Het slachtoffer is met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij onderzocht en behandeld. Inmiddels is hij weer naar huis.

Uit camerabeelden en verklaringen blijkt dat de drie verdachten in een zwarte Volkswagen Golf zijn vertrokken na de mishandeling. De auto heeft een Roemeens kenteken. Later in de nacht is die auto leeg gevonden, en in beslag genomen voor verder onderzoek.

Signalement

De politie heeft een signalement van de drie verdachten. Alle drie droegen ze een zwarte jas. Een man had daaronder een donkere spijkerbroek en witte schoenen. Ook droeg hij een witte trui met capuchon onder zijn jas. Een tweede had een zwart mutsje op, droeg een blauw spijkerbroek en donkere schoenen. En de derde had een wit shirt, witte schoenen een blauwe spijkerbroek en droeg een lichtkleurig mondkapje.

