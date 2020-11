Kortendijk is de vijfde wijk in Roosendaal waar noodverordening tegen vuurwerkterreur geldt

Veel politie op de been tijdens het preventief fouilleren (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De wijk Kortendijk is zaterdag toegevoegd aan het gebied in Roosendaal waar een noodverordening geldt. Dat staat op de website van de gemeente. Eerder was dit al het geval in de wijken Langdonk, Kalsdonk, Kroeven en Westrand.

Mensen mogen uit deze wijken geweerd worden als zij er 'niets te zoeken hebben', zo liet de gemeente eerder weten. In een uiterst geval kan de politie mensen aanhouden bij controles. Sinds 24 november geldt er al een samenscholingsverbod voor heel Roosendaal. Daarnaast heeft de politie ook toestemming om in de wijken Langdonk en Kalsdonk mensen preventief te fouilleren en vervoermiddelen en bagage te doorzoeken.

Zwaar, illegaal vuurwerk

Deze zware maatregelen zijn genomen vanwege vuurwerkterreur in delen van de West-Brabantse stad. Groepen jongeren zochten elkaar de afgelopen tijd op en staken zwaar, illegaal vuurwerk af. Ook stichtten zij brandjes. Zo gingen woensdagnacht een bouwkeet, een hangplek en een auto in vlammen op. Eerder was een kerkje aan de Lindenburg het doelwit en werden er vernielingen gepleegd in de buurt van een flatgebouw. Brandweerlieden moesten onder begeleiding van de ME diverse containerbranden blussen.

De harde aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. De politie pakte diverse mensen op en het is er de afgelopen avonden en nachten stukken rustiger op straat. De noodverordening geldt tot en met 9 december.

