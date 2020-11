Coronanieuws: 950 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, landelijk 5609 nieuwe gevallen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Weer iets minder coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, wel meer overlijdens de voorbije 24 uur.

De politie onderbrak zaterdagavond en -nacht wederom diverse illegale feesten.

14.43 - Vooralsnog rustig in Eindhovense binnenstad

Het is vooralsnog rustig in de Eindhovense binnenstad. Zaterdag waren zo ontzettend veel winkelde mensen naar het centrum gekomen dat burgemeester John Jorritsma besloot de winkels eerder te sluiten.

14.30 - 950 nieuwe besmettingen in Brabant

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 950 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat aantal lag zaterdagmiddag nog op 651.

14.15 - RIVM meldt toename in het aantal besmettingen

In het afgelopen etmaal is het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland met 5609 toegenomen. Zaterdag meldde het RIVM 4499 geregistreerde positieve tests. De dagelijkse aantallen fluctueren al de hele week. Het RIVM wijst erop dat de weekcijfers een beter trendbeeld geven. Die brengt het instituut elke dinsdag naar buiten. Daaruit komt een licht dalende lijn naar voren.

Het afgelopen etmaal overleden 25 mensen aan de gevolgen van corona, 34 minder dan de 59 sterfgevallen die op zaterdag werden gemeld.

13.40 - Code rood in Maastricht, burgemeester dreigt met winkelsluiting

De gemeente Maastricht heeft zondagmiddag voor de binnenstad in de Limburgse hoofdstad code rood afgekondigd. Het is er te druk, mensen kunnen de anderhalve meter afstand niet meer bewaren, zei een woordvoerster zondagmiddag. De gemeente roept mensen op om niet meer te komen. Als mensen toch blijven komen, dan gaat burgemeester Annemarie Penn-te Strake over tot het sluiten van de winkels in de binnenstad.

12.20 - Burgemeesters hadden kabinet gevraagd om verbod op Black Friday

De 25 burgemeester die deel uitmaken van het Veiligheidsberaad hadden het kabinet gevraagd om Black Friday te verbieden, maar dat wilde het kabinet niet. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zondag in het programma Buitenhof. Tijdens Black Friday, dat dit jaar verspreid is over meerdere dagen, stuntten winkeliers dagenlang met hun prijzen. De stuntweek veroorzaakt al dagenlang enorme drukte in diverse winkelstraten. Onder meer in Eindhoven.

11.55 - Coronapatiënten in ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur dertien coronapatiënten opgenomen, zeventien minder dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 324 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, tien minder dan 24 uur geleden. Dat is te zien op het coronadashboard van het ROAZ. Het afgelopen etmaal zijn twintig coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen, twee zijn er overgeplaatst. Twaalf coronapatiënten zijn de voorbije 24 uur overleden. Dit zijn er vijf meer dan een dag eerder.

Ook landelijk behandelden ziekenhuizen elf minder coronapatiënten dan op zaterdag. Momenteel liggen in heel Nederland 1700 mensen in een ziekenhuis vanwege een coronabesmetting.

08.57 - Behoefte aan vroege kerstmuziek vanwege coronacrisis

Kerstmuziek is dit jaar veel eerder populair dan in voorgaande jaren. Klassiekers zoals 'All I want for Christmas is you' en 'Last Christmas' keerden al recordvroeg terug in de hitlijsten. Uit data van Spotify blijkt dat kerstliedjes nu al in hoge aantallen worden gestreamd. Sky Radio-baas Uunco Cerfontaine denkt dat mensen vanwege de coronacrisis meer dan ooit uitkijken naar Kerstmis. "Zeker met dat rare jaar dat we hebben gehad, hunkert iedereen naar kerst, gezelligheid en een gevoel van sfeer." Ook Radio 10-dj Gerard Ekdom ziet de behoefte aan kerstmuziek bij zijn luisteraars. "Omdat we zo'n vervelend jaar hebben gehad is die behoefte eerder dan ooit begonnen. We snakken naar gezelligheid, lampjes, noem maar op. Het is een hang naar nostalgie."

06.22 - Politie grijpt in bij party's Maasdijk en Katwoude

Niet alleen in Valkenswaard was het raak, ook in Maasdijk moest zaterdagavond een massaal feest in coronatijd door de politie worden stopgezet. Hier waren zo'n zeventig jongeren feest aan het vieren, ondanks dat dit verboden is in deze coronatijd. De jongeren hielden volgens de politie 'op geen enkele manier' anderhalve meter afstand van elkaar. De agenten ontdekten de feestvierders na een melding van geluidsoverlast bij een bedrijfsgebouw. Alle aanwezigen kregen een bekeuring.

In het Noord-Hollandse Katwoude werd een eind gemaakt een een illegaal feest in een grote zaal. Hierin waren 92 mensen aan het feesten. Ook zij hielden zich niet aan de coronaregels. Alle aanwezigen zijn naar huis gestuurd. Ook zij kunnen een boete tegemoet zien, net als de organisatoren.

03.00 - 'Coronafeest' in Valkenswaard beëindigd

Agenten hebben zaterdagavond een illegaal feest in Valkenswaard beëindigd. Hierbij waren bijna dertig mensen aanwezig. "Het is niet toegestaan om een illegaal feest of evenement te organiseren in coronatijd', benadrukt de politie. "De betrokkenen zullen dan ook een proces-verbaal ontvangen."

