Politie denkt dat ontploffing bij burgemeester Adriaansen van Woensdrecht een doelbewuste actie was

De politie denkt dat de ontploffing die zaterdagnacht het huis van burgemeester Adriaansen van Woensdrecht beschadigde, een 'doelbewuste actie' tegen hem was. "Het zou wel heel toevallig zijn dat iemand dit daar doet, en dat later blijkt dat de burgemeester er woont", stelt een woordvoerder. De politie houdt de komende tijd een extra oogje bij de woning in het zeil.

In de nacht van zaterdag op zondag ontplofte vermoedelijk een stuk illegaal vuurwerk bij de voordeur van burgemeester Steven Adriaansen. Naast de deur liepen ook de voorkant van het huis en een dichtbij geparkeerde auto schade op. "Het is een flinke klap geweest", aldus de zegsman. Burgemeester Adriaansen heeft volgens de politiewoordvoerder aangegeven dat de explosie uit de lucht komt vallen. "Hij zegt niet te begrijpen waarom dit is gebeurd."

Vooralsnog heeft de politie geen verdachte(n) op het oog. Daardoor is het motief volgens de woordvoerder onduidelijk. "We vinden dat dit niet te tolereren valt en onderzoeken dit zeer serieus." Hij roept mensen die iets van het voorval hebben meegekregen op zich te melden bij de politie.

Tweede incident bij politicus

In juli ontplofte ook al een stuk vuurwerk bij het huis van een politicus in Woensdrecht. Dat gebeurde bij CDA-fractievoorzitter Ad Pijnen. Diverse deuren liepen forse schade op. Hij geeft aan nooit het vermoeden te hebben gehad dat er een politiek motief aan ten grondslag lag. In die zaak is volgens Pijnen geen verdachte aangehouden.

