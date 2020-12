Coronanieuws: 750 nieuwe besmettingen in Brabant, supermarkten gaan mondkapjesplicht niet handhaven

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Klanten zonder mondkapje worden niet geweigerd in de supermarkt

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 750 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 62 meer dan gisteren.

Horecaondernemers komen definitief in actie: de deuren gaan 17 januari open.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

14.20 - 750 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 750 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er meer dan dinsdag. Toen stond de teller nog op 668 besmettingen in Brabant. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Landelijk zijn er 4942 nieuwe besmettingen, 879 meer dan gisteren.

14.15 - Klanten zonder mondkapje worden niet geweigerd in de supermarkt

Klanten die geen mondkapje dragen worden niet geweigerd in supermarkten. Dat bevestigt brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) na berichtgeving van De Telegraaf. Het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's zitten, riep winkeliers eerder deze week nog op om weigeraars buiten te zetten. Dat is volgens de supers in de praktijk onmogelijk.

13.30 - GGD deelt plannen voor massavaccinatie

De GGD staat klaar voor het massaal vaccineren van de bevolking tegen het coronavirus zodra dat nodig is. In een interview met de NOS deelt de organisatie de eerste plannen voor de enorme inentingscampagne. Het vinden van voldoende personeel noemt de organisatie 'waarschijnlijk geen probleem'.

De NOS schrijft: "Eerder vaccineren kan de GGD al wel. De organisatie zegt rond 4 januari 'binnen een paar dagen' klaar te zijn om te starten met het inenten van groepen als blijkt dat de bijna 1 miljoen vaccins die mogelijk beschikbaar komen niet geschikt blijken te zijn voor de risicogroepen."

13.15 - Horecaondernemers zetten actie door en gaan 17 januari open

De grote groep horecaondernemers die dreigt illegaal de deuren op 17 januari te heropenen, houdt de poot stijf. Omdat er geen betere steunmaatregelen komen, hebben de kroegbazen en restauranthouders het vertrouwen in het kabinet nu officieel opgezegd. Omroep Brabant maakte afgelopen vrijdag al bekend dat zo'n vijftig afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland, waarvan zo'n twintig uit Brabant, in actie komt.

12.30 - België wil 5 januari eerste mensen inenten

België wil 5 januari beginnen met inenten tegen het coronavirus. "Mits de Europese Unie een vaccin goedkeurt", zegt premier Alexander De Croo. Er ligt 'een concreet plan' op tafel om dinsdag 5 januari te beginnen, zegt de premier. De regering buigt zich nog verder over wie als eersten in aanmerking komen voor een vaccin.

12.00 - Horeca ontsteekt maandagavond licht als signaal aan overheid

Een aantal horecaondernemers ontsteekt komende maandag om 19.00 uur voor 5 minuten de buitenlichten om bij de overheid aandacht te vragen voor de moeilijke situatie waarin veel zaken verkeren door de coronacrisis. "We willen laten zien dat we nog steeds bestaan en dat we ook willen blijven bestaan", zegt Peter Ter Heege van het Amsterdamse café de Figurantenbar. Hij is een van de initiatiefnemers van de actie.

11.30 - Daling aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur zijn in de ziekenhuizen in Brabant 22 coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er veertien minder dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 299 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, 24 minder dan een dag eerder. Dat is te zien op het coronadashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Het afgelopen etmaal zijn 50 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen, 7 patiënten zijn overgeplaatst. Drie coronapatiënten zijn de voorbije 24 uur overleden.

11.10 - RIVM zwijgt over vaccinatieprogramma

Er is nog vrijwel niets bekend over de uitvoering van het vaccinatieprogramma tegen Covid-19, terwijl volgens de planning van minister De Jonge begin januari de eerste mensen ingeënt zouden moeten worden. "Er is nog niks te melden, we zitten nog middenin de voorbereidingen. Als er inhoudelijk iets meer te melden valt, maken we dat bekend", zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vakcentrale CNV zegt dat de vaccinatieplannen in Nederland onvoldoende zijn. De organisatie wil dat er snel een grootschalig vaccinatieplan komt. "Het inenten van miljoenen mensen is een immense, ongekende operatie zoals nooit eerder vertoond in Nederland. Het kabinetsplan sorteert daar echter nauwelijks op voor", stelt CNV.

10.56 - 'Overheid moet jongeren perspectief bieden'

Rijk en gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren vertrouwen blijven houden in de toekomst, ondanks de coronabeperkingen waar ze nu mee te maken hebben. Ze kunnen deze groep perspectief bieden door activiteiten voor ze te organiseren, waardoor ze vaker dan nu het geval is toch bij elkaar kunnen komen. Coronaproof contact buitenshuis hoort daarbij.

Volgens werkgroepvoorzitter Paul Depla, burgemeester van Breda, brengen jongeren nu een groot offer terwijl ze weinig medisch risico lopen. "Dat moeten we niet onderschatten. We moeten voorkomen dat deze tijd blijvende sporen trekt in het vertrouwen van jongeren in zichzelf, in hun omgeving en in de overheid. Daarom is op korte termijn actie nodig."

10.00 - Ruim 40 procent corona-achterstanden strafrecht weggewerkt

Van de 16.000 misdrijfzaken die noodgedwongen moesten worden uitgesteld, is inmiddels ruim 40 procent afgehandeld. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. De verwachting is dat de corona-achterstand eind volgend jaar volledig is weggewerkt.

Tussen 17 maart en 11 mei konden veel fysieke zittingen niet plaatsvinden. Daarom zijn ook gepensioneerde rechters ingezet. Het gaat om zo’n 60 rechters van 70 jaar en ouder.

08.20 - Coronavaccin Pfizer goedgekeurd in Verenigd Koninkrijk

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech is goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Het vaccin moet vanaf volgende week beschikbaar zijn. De Britse overheid stemde in met een aanbeveling van toezichthouder Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) om het vaccin goed te keuren en te gaan gebruiken.

08.00 - Coronafeest stilgelegd in Breda

De politie heeft dinsdagnacht een illegaal coronafeest beëindigd in een huis aan de Ginnekenweg in Breda. De 27 bezoekers hielden geen afstand. Verschillende buurtbewoners tipten de politie over geluidsoverlast. "Blijkbaar snappen deze bezoekers de regels nog steeds niet", aldus de politie.

07.00 - Vissen populair tijdens corona

Waar het rustiger op straat werd, nam de drukte langs de oevers van Brabantse rivieren en meren juist toe. Vorig jaar werden een kleine 7000 vispassen afgegeven in onze provincie. Dit jaar zijn dat er al bijna 20.000.

De toename in het aantal vissers kan ook wat wrijving opleveren, weet Ad Kemps van de Grote Karper in Den Bosch. ''De oppervlakte van onze wateren laat maar een beperkt aantal toe. Natuurlijk zit er nooit 500 man tegelijkertijd te vissen. Maar wanneer het te druk wordt, kunnen er irritaties ontstaan."

06.10 - Politie maakt einde aan twee illegale feestjes in Leiden

De Leidse politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee feestjes beëindigd waar de coronaregels niet werden nageleefd. Volgens de politie werd er letterlijk schouder aan schouder gefeest.

Op een foto die de politie op Twitter heeft gezet, staan elf personen van wie het gezicht is geblurd in een kleine ruimte dicht bij elkaar. Alle feestgangers zijn bekeurd.

06.00 - 'Helft facturen niet op tijd betaald sinds uitbraak corona'

Ruim de helft van de facturen in Nederland wordt te laat betaald sinds de uitbraak van het coronavirus. Daarbij is het aantal dagen dat een vordering openstaat in Nederland het sterkst gestegen vergeleken met andere landen. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius op basis van onderzoek onder ruim 2600 Europese bedrijven.

Zo'n 56 procent van de facturen in Nederland is sinds het begin van de pandemie achterstallig terwijl dat voor de crisis 32 procent was. Nederlandse respondenten gaven aan dat ze gemiddeld 25 dagen langer moesten wachten voordat facturen werden betaald.

06.00 - 'Helft Nederlandse exporteurs heeft lagere omzet door corona'

Ruim de helft van alle Nederlandse exporterende bedrijven voelt de coronapandemie in de omzetcijfers. Dat maakt ondernemersorganisatie voor handels- en productiebedrijven evofenedex op uit een enquête onder haar leden.

Van alle deelnemers aan het onderzoek gaf 54 procent aan dat de omzet in november was gedaald door corona. Dat is even veel als in de voorgaande maanden. In het tweede kwartaal, toen veel landen voor het eerst in lockdown waren, was dit overigens 66 procent. Gemiddeld leden de getroffen bedrijven in november een omzetdaling van 21 procent.

05.45 - UWV meldt verdubbeling aantal ontslagaanvragen

Het aantal ontslagaanvragen is in oktober meer dan verdubbeld. Werkgevers vroegen voor ruim 4.600 vaste werknemers gedwongen ontslag aan bij het UWV, schrijft de Volkskrant. In september waren dat er 2.100.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis ligt het aantal ontslagaanvragen 2,3 keer zo hoog als vorig jaar. Verreweg de meeste aanvragen komen uit de horeca, gevolgd door de detailhandel en zakelijke dienstverlening.

De toename van het aantal ontslagaanvragen in oktober is volgens Sjef Roovers, manager arbeidsjuridische dienstverlening bij het UWV, te verklaren door het aflopen van het tweede steunpakket.

05.30 - Aantal nieuwe Duitse coronabesmettingen weer toegenomen

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat de afgelopen 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is weer iets toegenomen ten opzichte van het aantal dat de voorgaande dag werd gemeld. Het Duitse RIVM meldde woensdag 17.270 nieuwe gevallen. Dinsdag waren dat er nog rond de 13.500 en maandag rond de 11.000.

03.00 - Curaçao registreert opnieuw recordaantal coronabesmettingen

Op Curaçao is dinsdag opnieuw een recordaantal coronabesmettingen geregistreerd. Het gaat om 124 nieuwe gevallen. Er zijn nu in totaal 1305 personen op het eiland besmet. Tussen maandagavond en dinsdagmiddag overleden drie mensen, allemaal boven de 70 jaar oud.

Het aantal doden op Curaçao ligt nu op zeven. Sinds 1 september gelden op het eiland strengere maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Mensen mogen alleen nog thuis alcohol drinken. Tot in ieder geval 21 december geldt een avondklok van 9 uur 's avonds tot half vijf 's ochtends.

