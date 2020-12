Go Ahead Eagles heeft tegen Helmond Sport aan één helft genoeg: 0-2

Go Ahead Eagles-speler Sam Beukema is diverse Helmonders te slim af. (foto: Orange Pictures/Perry van de Leuvert) vergroot

Helmond Sport is er vrijdagavond niet in geslaagd een stap richting de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie te zetten. In eigen huis verloren de Brabanders het duel tegen Go Ahead Eagles door twee tegengoals die in de eerste helft vielen: 0-2.

Halverwege het eerste bedrijf was het de Fransman Antoine Rabillard die Helmond Sport-goalie Stijn van Gassel als eerste verschalkte. Sam Beukema deed daar op slag van rust een schepje bovenop: 0-2. Toch was het niet zo dat de thuisploeg zich zomaar naar de slachtbank liet leiden. Guus Joppen (naast) en Lance Duijvestijn (redding doelman) waren dichtbij een doelpunt, maar zagen hun pogingen stranden.

Na de rust probeerde Helmond wel, maar wist geen vuist te maken om Go Ahead Eagles tegen de muur te drukken. Door de 0-2 nederlaag staat Helmond Sport vijftiende. Go Ahead Eagles stijgt naar plek twaalf.

