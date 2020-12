Gert Willem en Mila hebben een verstandelijke beperking, maar voelen zich een ster op de rode loper

Gert Willem is de grote ster in 'Wat kan je wel!?' vergroot

Gert Willem en Mila zijn twee van de sterren in de nieuwe documentaireserie Wat kan je wel!? van SDW Zorg en Omroep Brabant. Gert Willem (48) werk in het Stadskantoor van Breda en Mila (29) wil schoonheidsspecialiste worden.

In de serie worden zeven mensen met een beperking een jaar lang gevolgd bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities. Maandag ging de serie in Roosendaal voor een heel klein publiek in première. Maar wel met heuse rode loper.

Gert Willem is een van de cliënten die door de documentairemakers word gevolgd. Hij werkt in het Stadskantoor van Bergen op Zoom. Met zijn grappen en zijn lach maakt bij van het kantoor een grote gezellige huiskamer. “Ik ben zo blij vandaag, ik heb zo’n goede zin”, lacht hij als we hem in de eerste aflevering door de gangen zien lopen.

Gert Willem zet het stadskantoor in Bergen op Zoom op stelten:

Wachten op privacy instellingen...

Maandag lag er een heuse rode loper klaar bij SDW Zorg in Roosendaal. Deze organisatie helpt mensen met een beperking. De grootste clown van de show is misschien wel Gert Willem. “Ja, ik plaag iedereen, hahaha”, lacht hij. “Maar het was wel vreemd allemaal in het begin. Dat ik allemaal in beeld kwam”, zegt hij op de rode loper.

Nelly, Co, monique, Alex, George, Mila en Gert Willem op de rode loper vergroot

Een andere hoofdrolspeler is Mila (29). Ze heeft een lichte verstandelijke beperking en is moeder van een dochtertje. Haar grote droom is om schoonheidsspecialiste te worden. Ze voelt zich een ster als ze over de rode loper loopt. “Ja, ik kan hier wel aan wennen”, zegt ze. “Maar het is best wel spannend om op tv te komen.”

De achtdelige documentarieserie Wat kan je wel!? is elke donderdag vanaf 17.50 uur te zien bij Omroep Brabant.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.