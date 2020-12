Kijk hier om zeven uur live naar de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen

Archieffoto. vergroot

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven dinsdagavond om zeven uur een persconferentie over de ontwikkelingen rond het coronavirus. De persconferentie is live in dit bericht te volgen. Vrijwel zeker worden er geen versoepelingen voor rond de feestdagen aangekondigd, want het aantal besmettingen stijgt alweer een tijdje.

Omroep Brabant zendt de gehele persconferentie hier uit, met ook de vragenronde van de aanwezige journalisten in Den Haag. Ook in ons liveblog houden we het nieuws uit de persconferentie bij.

Dat er geen versoepeling komt, werd maandagavond ook duidelijk na het overleg van de veiligheidsregio's met ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en De Jonge.

"Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de maatregelen niet versoepeld worden", zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen na afloop van het Veiligheidsberaad."

