Coronanieuws: 1020 nieuwe besmettingen in Brabant, iets minder dan dinsdag

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Twee miljoen Nederlanders zijn inmiddels beschermd tegen het coronavirus, zegt Jaap van Dissel.

Het RIVM meldt woensdag 1020 nieuwe besmettingen in Brabant.

Landelijk gezien meldt het RIVM woensdag 6589 besmettingen.

Brabantse verpleeg- en verzorgingshuizen slaan alarm over het aantal besmette bewoners.

Toenemende agressie tegen zorgmedewerkers leidt tot extra ziekteverzuim.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

17.20 - 'Eén op de zes gaat kerst toch met meer mensen vieren'

Eén op de zes mensen gaat kerst vieren met meer mensen dan volgens de regels is toegestaan. Dat meldt EenVandaag na onderzoek dat is gehouden na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond.

Zes op de tien mensen vinden het een goede zaak dat er niet meer dan drie extra mensen mogen aanschuiven met kerst, ook al worden de feestdagen daarmee een stuk soberder. De besmettingsaantallen laten het kabinet geen andere keus, zien veel mensen in.

Een op de zes gaat dus geen gehoor geven aan de oproep van het kabinet om in kleine kring kerst te vieren. De meesten van hen zijn van plan met vijf mensen buiten hun huishouden of meer aan te schuiven bij het kerstdiner. De helft van de mensen die kerst met anderen viert (48 procent) zegt dat het niet gaat lukken om 1,5 meter afstand te bewaren.

Een grote groep (39 procent) zegt door de coronamaatregelen dit jaar minder zin te hebben in de feestdagen. Eén op de vijf (20 procent) verwacht zich door de beperkingen eenzaam te gaan voelen met de feestdagen. En dat speelt in alle leeftijdsgroepen.

Aan het onderzoek, gehouden op 8 en 9 december 2020, deden 24.154 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

14.42 - Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen iets afgenomen

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen woensdag iets gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1684 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 16 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal opgenomen patiënten is nu even hoog als aan het begin van de maand. Op de intensive care nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met negen toe. Daar liggen nu in totaal 473 patiënten.

14.35 - Aantal besmettingen landelijk neemt iets toe

Landelijk gezien is het aantal nieuwe coronagevallen het afgelopen etmaal iets gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kwamen 6589 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dinsdag meldde het RIVM bijna 6200 vastgestelde besmettingen.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad zijn het afgelopen etmaal 417 inwoners positief getest. Het aantal gevallen in Rotterdam steeg met 213. In Den Haag kwamen 138 nieuwe besmettingen aan het licht. In Utrecht testten 114 mensen positief en in Tilburg 102.

14.25 - 1020 nieuwe besmettingen in Brabant

In onze provincie zijn woensdag 1020 nieuwe besmettingen geconstateerd. Dinsdag waren dat er nog 1075 (gecorrigeerd). Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

14.00 - Over een uur begint een nieuw coronadebat in de Tweede Kamer

Vanaf drie uur woensdag is er weer een coronadebat in de Tweede Kamer. Premier Rutte, coronaminister Hugo de Jonge en minister Tamara van Ark van Medische Zorg komen naar de Kamer.

14.05 - 'Topzomer maakt 2020 niet goed voor camping en vakantiehuisjes'

Ondanks de ongekend drukke maanden juli en augustus voor campings en bungalowparken treft de coronacrisis de branche over heel 2020 hard. Dat stelt brancheorganisatie HISWA-RECRON. Reisbeperkingen en lockdowns voorafgaand aan de maanden juli en augustus zetten de vakantieparken namelijk al op een onoverbrugbare achterstand.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde onlangs dat vakantieverblijven in Nederland in juli en augustus goed waren voor een recordaantal overnachtingen. Maar die groei dempte het eerdere verlies van 13 miljoen overnachtingen volgens de brancheorganisatie niet.

12.55 - Pfizer verwacht vertraagde doses in eerste helft 2021 te leveren

Farmaceut Pfizer verwacht dat de vertraagde half miljoen vaccins, die Nederland eigenlijk in januari al zou krijgen, in ieder geval in de eerste helft van 2021 worden geleverd. "Wanneer het precies is, weet ik op dit moment niet, maar de afspraken die wij hebben gemaakt met de Nederlandse overheid, komen wij gewoon na", zegt een woordvoerder van Pfizer Nederland.

Nederland komt er in ieder geval niet slechter af dan andere EU-landen, zegt de Europese Commissie, die namens hen het aankoopcontract met Pfizer heeft gesloten. "Lidstaten worden gelijk behandeld en alle doses zullen voor hen op hetzelfde ogenblik beschikbaar zijn", laat een woordvoerder weten. Nederland zou aanvankelijk één miljoen doses van het vaccin krijgen in de eerste week van januari. Dinsdag werd bekend dat dat er maar 507.000 worden.

Het college van de gemeente Waalre wil carbidschieten rond de jaarwisseling 2020-2021 verbieden. Het landelijke vuurwerkverbod zorgt mogelijk voor meer carbidschieten.

12.34 - College Waalre wil carbidschieten verbieden

Het college van de gemeente Waalre wil carbidschieten rond de komende jaarwisseling verbieden. Het landelijke vuurwerkverbod zorgt mogelijk voor meer carbidschieten, zo schrijft het college op de website van de gemeente. Om het verbod op te leggen, moet de APV worden gewijzigd. Dit wordt 15 december in de gemeenteraad besproken.

12.30 - Twee miljoen Nederlanders al beschermd tegen corona, zegt Van Dissel

Ongeveer 2 miljoen Nederlanders zijn inmiddels beschermd tegen het coronavirus, omdat zij al eerder besmet zijn geweest. Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend hoe lang mensen beschermd zijn na een infectie. Sommige mensen raken voor een tweede keer besmet, maar dat is volgens Van Dissel zeldzaam.

Het RIVM onderzoekt hoe en wanneer de coronamaatregelen afgebouwd kunnen worden, naarmate meer mensen beschermd zijn tegen corona. Volgens Van Dissel 'duurt het wel nog even' voordat hierover meer bekend is.

12.15 - Horeca: uitbreiding coronasteun positief, maar nog niet genoeg

Het is positief dat het kabinet de tegemoetkoming in vaste lasten verruimt voor ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen. Maar voor horecaondernemers is de steun niet genoeg, zolang ze geen zicht hebben op een snelle heropening. Dat zegt Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), in een eerste reactie op de bekendmakingen.

"Het is een mooie uitbreiding op de tegemoetkoming vaste lasten, maar uiteindelijk gaat het alleen helpen als we in januari open kunnen", stelt Willemsen.

11.55 - 315 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur 27 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er vijftien minder dan het etmaal hiervoor. In totaal liggen er nu 315 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dit zijn er vier minder dan een dag geleden. De voorbije 24 uur zijn 36 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen. Tien zijn er overgeplaatst en één patiënt overleed.

11.25 Topsporters totaal verrast dat ze binnenkort weer aan de bak mogen

Ondanks de oplopende coronacijfers mogen topsporters binnenkort weer in actie komen. Onder meer Stefan Wessels, aanvoerder basketballers Heroes Den Bosch reageerde verrast toen hij het hoorde. "Het was erg onverwacht. Ik had een beetje hoop dat we weer samen mochten gaan trainen", laat hij weten.

LEES OOK: Topsporters totaal verrast dat ze binnenkort weer aan de bak mogen

11.20 - Verpleeg- en verzorgingshuizen slaan alarm

Het water staat verpleeg- en verzorgingshuizen in onze provincie opnieuw aan de lippen. Dat zei Conny Helder, bestuurder van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg in onze provincie, woensdagochtend tijdens een presentatie aan leden van de Tweede Kamer. Volgens haar is in meerdere huizen dertig tot veertig procent van de bewoners besmet.

10.50 - Toenemende agressie tegen zorgmedewerkers leidt tot extra ziekteverzuim

Voor zorgpersoneel is er de komende periode en ook tijdens de feestdagen geen pauze. De druk op zorginstellingen door de vele coronapatiënten is nog veel te hoog. Tegelijk neemt de agressie tegen zorgmedewerkers toe. "Dat leidt tot extra ziekteverzuim", zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg woensdag tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer.

Vooral bezoekers moeten zich volgens Kuipers beter gedragen in zorginstellingen. Als dat niet gebeurt, zullen zorginstellingen er misschien voor gaan kiezen om bezoekers te weren, waarschuwde Kuipers.

Hij schetste situaties waarbij zorgmedewerkers worden uitgescholden als zij mensen erop aanspreken hun mondkapje op te doen. Bezoekers doen die soms in de kamers van de patiënten af.

10.45 - Basisschool Oisterwijk dicht nadat meerdere leraren positief zijn getest

Basisschool De Coppele in Oisterwijk is na overleg met de GGD vanaf vandaag dicht. Dit nadat de school 'een haard' van besmetting is geworden. Dit heeft de school in een brief aan de ouders van de leerlingen laten weten. "Enkele collega's zijn positief getest op het coronavirus", zo schrijft de schoolleiding. Alle leraren worden daarom vandaag getest.

Over de verder gevolgen worden de ouders later vandaag geïnformeerd.

10.40 - Viruswaarheid verliest proces : coronatesten niet verboden

De overheid mag zogenoemde PCR-testen blijven gebruiken om vast te stellen of iemand besmet is geraakt met het coronavirus. De groep Viruswaarheid had in een kort geding geëist dat de veelgebruikte test verboden zou worden, maar die eis werd woensdag afgewezen door de rechtbank in Den Haag.

De meeste mensen die getest worden op coronabesmetting krijgen een PCR-test. Daarbij wordt met een wattenstaafje slijm uit neus- en keelholte gehaald. Viruswaarheid stelde tijdens het proces dat de manier van testen niet betrouwbaar genoeg is.

10.25 - 'Extra zorgvrijwilligers geen duurzame oplossing'

Extra zorgvrijwilligers en initiatieven zoals 'Extra handen in de zorg', waarbij oud-zorgpersoneel of voormalige horecamedewerkers in de zorg bijspringen, zijn op de langere termijn geen oplossing voor de personeelstekorten in de zorg. Dat zei Conny Helder, bestuurslid van branchevereniging voor de langdurige zorg ActiZ, woensdag tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer over de coronacrisis.

Uit een onderzoek van ActiZ blijkt dat ongeveer 95 procent van de zorgorganisaties gebruik maakt van Extra handen in de zorg. "We zijn daar heel blij mee en hier moeten we zeker mee doorgaan. Maar het is niet meteen een heel grote oplossing", zegt Helder.

10.20 - Kabinet: nog eens 3,7 miljard euro coronasteun voor ondernemers

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten. Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen tot 70 procent van de vaste lasten vergoed krijgen en de geplande afbouw van de steunmaatregelen vanaf 1 januari is officieel van tafel.

Het extra geld komt boven de 33,7 miljard euro die de steunpakketten tot dusver hebben gekost. De aanvullende steun moet met name bedrijven in de horeca, de reisbranche en de evenementensector helpen te overleven. Dat is volgens het kabinet nodig omdat versoepeling van de coronamaatregelen er voorlopig niet inzit.

Mensen die ondanks de bestaande regelingen 'tussen wal en schip dreigen te vallen' kunnen straks bij gemeenten terecht voor hulp om hun huur of hypotheek te blijven betalen. Het gaat dan om bijvoorbeeld zelfstandigen die veel minder opdrachten krijgen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Daar is 130 miljoen euro voor opzijgezet.

10.00 - De vraag is volgens de inspectie (IGJ) hoelang zorgmedewerkers het nog volhouden

De afgelopen weken hoort de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd veel over overbelasting van zorgverleners. De vraag is hoelang zij de huidige emotionele en fysieke werkbelasting nog kunnen volhouden. De ziekteverzuimcijfers blijven hoog (soms boven de 10 procent) en de rek is eruit bij personeel dat aan het werk is.

Roosters zijn lastig rond te krijgen, er is veel wisselend personeel. Zorgverleners krijgen ook steeds meer te maken met verbale agressie van cliënten en hun familie.

09.50 - Vanaf zaterdag reclamecampagne om te benadrukken vooral veilig te winkelen

De overheid komt vanaf zaterdag met tv-spotjes waarin we worden opgeroepen verantwoord te winkelen voor de feestdagen. In de spotjes wordt opnieuw benadrukt om alleen te winkelen en zoveel mogelijk op rustige momenten. Dit heeft coronaminister Hugo de Jonge woensdag aangekondigd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde dinsdag dat het aantal positieve coronatests 'zorgwekkend' stijgt. Een van de oorzaken is waarschijnlijk de drukte in de winkelstraten rond Black Friday en in de aanloop naar Sinterklaas, vermoedt het RIVM.

09.05 - We googelden vooral: hoe maak je een mondkapje?

Wat is een lockdown? Waarom hamsteren we wc-papier? Hoe maak je een mondkapje? Die vragen hebben Nederland het afgelopen jaar veel beziggehouden, blijkt uit het overzicht van zoekopdrachten in Google. Het bedrijf publiceerde woensdag zijn jaaroverzicht, Year in Search genaamd.

Bij het jaaroverzicht kijkt Google niet naar de meest uitgevoerde zoekopdrachten, maar naar de opdrachten waar een grote stijging te zien is. De 'trending' trefwoorden hebben vooral te maken met de corona-uitbraak. De snelst gestegen term is 'coronavirus', gevolgd door 'RIVM'.

In de top tien staan verder zoekopdrachten als 'coronavirus Nederland' en 'corona dashboard'. Andere veel gezochte onderwerpen dit jaar waren Fred van Leer, de iPhone 12 en Joe Biden.

0 9.00 - 5,5 miljoen kijkers voor coronapersconferentie

Ongeveer 5,5 miljoen mensen hebben dinsdagavond naar de coronapersconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge gekeken. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek.

Het aantal van 5,5 miljoen is lager dan de 5,8 miljoen en 6,5 miljoen kijkers die de twee persconferenties in november trokken. Veruit de meeste mensen keken naar de persconferentie op NPO 1, zo'n 3,7 miljoen.

09.00 - Frits van Eerd van Jumbo speelt voor kerstman

Medewerkers van supermarktketen Jumbo hebben voor hun inzet tijdens deze coronatijd tweehonderd euro shoptegoed gekregen om boodschappen te doen bij Jumbo. Medewerkers hebben een brief gekregen van topman Frits van Eerd waarin hij hen bedankt voor hun inzet.

08.40 - In januari voorstellingen Guido Weijers met meer bezoekers

In januari gaat Guido Weijers in het Beatrixtheater in Utrecht testen doen met grotere groepen mensen bij een voorstelling. Wil je erbij zijn? Kijk dan op zijn website. Het is een van de in de persconferentie aangekondigde proefprojecten in de culturele sector.

LEES OOK: Guido Weijers treedt op voor 500 man publiek met proefvoorstelling corona

08.05 - Zo ziet straks de eerste vaccinatie-fase eruit

Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten.

Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zo ziet de eerste vaccinatie-fase eruit (Bron: Rijksoverheid)

vergroot

08.05 - Extra drukte op Marktplaats door crisis, gratis blijft populairst

Door de coronacrisis bezochten Nederlanders vaker veilingsite Marktplaats. Daarbij blijft 'gratis' de term waar het meest naar wordt gezocht. Dat meldt Marktplaats in zijn jaaroverzicht over 2020.

Dit jaar werd ruim 2,5 keer vaker gezocht naar gratis spullen op Marktplaats dan vorig jaar. Marktplaats merkt op dat er duidelijke pieken waren tijdens de lockdown. Sinds de eerste intelligente lockdown afgelopen voorjaar ziet Marktplaats een grote stijging van het aantal geplaatste advertenties.

07.15 uur - Coronacrisis is grootste zorg voor Nederlanders

77 procent van de Nederlanders maakt zich het meeste zorgen over de coronapandemie en de gevolgen van de crisis voor de economie. Dat blijkt uit de jaarlijkse klimaatenquête van de Europese Investeringsbank EIB. Het klimaat staat met een score 41 procent op drie, nog net achter de financiële crisis die 42 procent van de Nederlanders bezighoudt.

07.00 uur - 'Kwart gaat meer dan drie mensen uitnodigen met kerst'

Een kwart van de Nederlanders is niet van plan om zich tijdens de feestdagen aan de coronaregels te houden. Ze zeggen meer dan de drie toegestane mensen thuis te ontvangen met kerst, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3400 mensen.

0 6.30 uur - Steunpakket voor ondernemers

Het kabinet maakt woensdag een uitbreiding van het economisch steunpakket bekend. Omdat de versoepeling van de coronaregels voorlopig uitblijft, wordt er vermoedelijk opnieuw diep in de buidel voor getroffen ondernemers. Het gaat dan voornamelijk om restaurants, cafés, culturele organisaties en bedrijven in de evenementensector. Ondernemers die 70 procent van hun omzet verliezen, kunnen een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten (zoals huur en de energierekening) vergoed krijgen, stellen de partijen voor.

05.30 uur - Vrees voor vaccinatieachterstand in armere landen

Als rijke landen, overheden en farmaceutische bedrijven geen actie ondernemen, dreigen negen op de tien mensen in 69 armere landen volgend jaar een vaccin tegen het coronavirus mis te lopen. Daarvoor waarschuwen onder andere Oxfam Novib en Amnesty International. Rijke landen zouden zoveel vaccins hebben gereserveerd dat ze hun bevolking na goedkeuring drie keer kunnen inenten. In deze landen woont 14 procent van de wereldbevolking, terwijl ze ruim de helft van acht veelbelovende vaccins hebben opgekocht.

05.00 uur - Minder vaccinaties dan verwacht

Nederland krijgt naar verwachting in de eerste week van januari 507.000 doses van het vaccin van Pfizer. Dat is veel minder dan de één miljoen doses waar het kabinet eerder van was uitgegaan. 'Zo vroeg mogelijk in januari' wordt dan begonnen met vaccineren. Als eerste worden de zorgmedewerkers van verpleeghuizen ingeënt. Daarna volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg.

04.50 uur - Tweede coronagolf maakt comeback in Brabant

De tweede coronagolf maakt een stevige comeback. Nadat het aantal positieve tests een maand lang mondjesmaat daalde, is dat nu in Brabant binnen een week met ruim 30 procent gestegen. Het RIVM noemt die ontwikkeling 'zorgwekkend'.

23.00 uur - Geen versoepelingen rond feestdagen

In de persconferentie lieten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten dat er geen versoepelingen voor rond de feestdagen zijn, omdat het aantal besmettingen weer stijgt. Ook dreigen er nieuwe maatregelen als het aantal besmettingen niet omlaag gaat.

22.45 uur - Aantal coronabesmettingen in Brabant stijgt iets minder hard

In onze provincie zijn dinsdag 1077 nieuwe besmettingen geconstateerd. Maandag waren dat er nog 1146. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

