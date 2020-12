Bewoners van huis in Breda weten op tijd aan brand te ontsnappen, asbest vrijgekomen

Drie bewoners van een pand aan de Frankenthalerstraat in Breda zijn rond vier uur zondagnacht wakker geschrokken door een brand. Ze konden hun woning volgens de politie op tijd verlaten. Bij de brand is volgens de gemeente Breda het kankerverwekkende asbest vrijgekomen.

Het vuur was rond vier uur ontstaan in een schuur aan de Frankenthalerstraat en sloeg over naar de woning. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Als gevolg hiervan moesten veel wegen in de omtrek, waaronder de Nieuwe Kadijk, afgezet worden. Die afsluiting zou rond zes uur worden opgeheven, zo meldt de gemeente Breda.