Arrestatieteam pakt 28-jarige Oosterhouter op in onderzoek naar crystal meth-lab

Aan de Roskam in Breda is dinsdagmiddag een 28-jarige man uit Oosterhout aangehouden. Dat gebeurde door een arrestatieteam in zijn woning boven een restaurant. Het restaurant wordt momenteel verbouwd.

Volgens de politie wordt de man verdacht van betrokkenheid bij het crystal meth-lab dat op 15 juni aan de Achtmaalseweg in Zundert is ontmanteld. Ook is hij gelinkt aan een onderzoek naar malafide ketelbouwers in Tilburg.

Amfetaminegeur

Bij het actieve crystal meth-lab in de loods aan de Achtmaalseweg in Zundert zijn afgelopen zomer drie aanhoudingen verricht. Bij de politie was een melding over een sterke amfetaminegeur binnengekomen. Een politiewoordvoerder sprak van 'een groot lab'.

Ketels voor drugslaboratoria

In september deden enkele arrestatieteams twaalf invallen in een zaak tegen een malafide ketelbouwer uit Tilburg. In totaal zijn er toen zes verdachten aangehouden. De hoofdverdachte uit Tilburg zou ketels maken voor drugslaboratoria. Dat gebeurde in een bedrijf aan de Tilburgse Ledeboerstraat, op industrieterrein Kraaiven in Tilburg.

