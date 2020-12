Coronanieuws: reisadvies kleurt wereldwijd oranje, deskundigen hekelen sluiting basisscholen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis en de harde lockdown, in Brabant en daarbuiten.

Ron Vorstermans Geschreven door

De hoofdpunten:

De afgelopen week raakten in Brabant 8821 mensen besmet met het coronavirus, landelijk 58.412.

Het kabinet trekt 160 miljoen uit om onderwijs, zorg en handhaving te ondersteunen.

Lockdown tot 19 januari van start: meeste winkels zijn dicht.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

08.00 - Verdubbeling coronagevallen in Duitsland

In Duitsland zijn woensdagochtend 27.728 nieuwe besmettingen gemeld, dat is bijna een verdubbeling van een dag eerder. Dinsdag meldde het Robert Koch instituut (RKI) nog 14.432 nieuwe coronagevallen. In totaal zijn in Duitsland nu 1.379.238 besmettingen vastgesteld sinds het begin van de epidemie.

07.30 - Vanaf woensdag alleen noodzakelijke reizen naar het buitenland

Vanaf woensdag geldt voor alle landen in de wereld code oranje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat dinsdag besloten vanwege de ernstige situatie met corona in Nederland. Dat betekent dat alle landen die nog op geel stonden (let op: veiligheidsrisico's) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) zijn gezet.

Tot nu toe stonden alleen nog de Canarische Eilanden op geel, evenals de Nederlands Caribische eilanden Aruba en Bonaire. Premier Rutte kondigde tijdens het coronadebat al aan dat Aruba en Bonaire op oranje gingen.

06.00 - Deskundigen hekelen sluiting basisscholen

Scholieren zitten vanaf woensdag een dikke maand thuis. Dat had, zeker in het basisonderwijs, nooit mogen gebeuren, zeggen deskundigen in Trouw. "Kinderen, en zeker de kwetsbaren onder hen, betalen de prijs voor volwassenen die weigeren thuis te werken. De kansenongelijkheid tussen kinderen zal in de tweede lockdown alleen maar toenemen", zegt onderwijssocioloog Thijs Bol.

"Het lijkt wel of het kabinet geen kennis heeft genomen van al dat onderzoek dat er sinds de eerste lockdown is gedaan naar effecten ervan op kinderen." Vanaf vandaag zitten alle scholieren in ieder geval tot 18 januari thuis. De uitleg dat de basisscholen dicht moeten om ouders thuis te houden, vindt Bol schandalig.

Volgens Bol heeft een groot deel van de kinderen in het voorjaar wekenlang niets geleerd. Arne Popma, de Amsterdamse hoogleraar kinderpsychiatrie die al maanden pleit voor het openhouden van scholen, dacht dat het ei wel gelegd was dat basisscholen niet meer dicht mogen. "Ik zie de mentale problemen bij kinderen die het al moeilijk hadden, verdiepen", zegt hij. "Bij andere kinderen zie ik meer slaapproblemen en angststoornissen ontstaan."

04.00 - Nieuwjaarsontvangst koning voor coronahulpverleners afgelast

De kleine nieuwjaarsontvangst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 12 januari af gaat niet door. Zij zouden in kleine kring betrokkenen bij de bestrijding en gevolgen van de coronapandemie ontvangen. Deze bijeenkomst is afgelast vanwege de lockdown, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten.

De bijeenkomst zou plaatsvinden op Paleis Noordeinde. Het is niet bekend of de receptie na de lockdown alsnog plaatsvindt.

Eerder was al besloten de traditionele nieuwjaarsontvangsten van Willem-Alexander en Máxima af te gelasten vanwege de reguliere coronamaatregelen. Tijdens de jaarlijkse ontvangsten mogen leden van het corps diplomatique bij het koninklijk paar op bezoek komen. Daarbij gaat het om functionarissen die hun staat vertegenwoordigen, zoals ambassadeurs en consuls.

02.00 - Scholen en kinderopvang dicht tijdens hardere lockdown

Onderwijsinstellingen en de kinderopvang gaan met ingang van woensdag dicht in het kader van de hardere lockdown die premier Mark Rutte maandag aankondigde. De leerlingen krijgen weer virtueel les, hoewel veel scholen ervoor hebben gekozen om woensdag al de kerstvakantie te laten ingaan. Het kabinet besloot tot sluiting van scholen en opvang omdat er bij het brengen en halen van de kinderen veel contactmomenten zijn.

Bovendien houden de ouders zich door de sluiting ook beter aan het advies om thuis te werken, zei zorgminister Hugo de Jonge na de toespraak van Rutte. Dat viel niet goed in de Tweede Kamer. "Dat voelt toch een beetje alsof kinderen de levende enkelband van ouders zijn", zei fractievoorzitter Rob Jetten van regeringspartij D66. Ook de werkgeversorganisaties protesteerden.

"We hadden het graag anders gezien, want dit is slecht voor de kinderen, voor de ouders en voor de economie", zei een woordvoerder namens VNO-NCW en MKB-Nederland. Veel basisscholen voelden zich overvallen door het besluit om de scholen te sluiten. Ze zeggen de dagen voor de kerstvakantie nodig te hebben om het afstandsonderwijs te organiseren. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen worden nog wel opgevangen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.