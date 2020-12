Marco Kroon krijgt 80 uur taakstraf omdat hij agent kopstoot gaf

Marco Kroon (Archieffoto: Omroep Brabant) vergroot

Marco Kroon is schuldig aan het mishandelen van een agent door hem opzettelijk een kopstoot te geven. Dit heeft de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem donderdag geoordeeld. Het hof heeft hem ook veroordeeld voor het beledigen van een agente door haar zijn geslachtsdeel te laten zien. Het hof heeft Kroon daarvoor een taakstraf van 80 uur opgelegd.

Voor wildplassen is Kroon in hoger beroep veroordeeld tot een boete van 120 euro.

Marco Kroon werd vorig jaar tijdens het carnaval in Den Bosch betrapt op wildplassen. Voor de kopstoot en het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente werd hij vorig jaar door de militaire rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Dat had het OM ook in hoger beroep geëist.

'Respectloos'

De militaire kamer van het gerechtshof oordeelt dat de drager van de Militaire Willems-Orde zich tijdens carnaval 'respectloos heeft gedragen'. Hij had als publiek figuur een voorbeeldfunctie, luidt de uitspraak in hoger beroep.

Het hof sprak Kroon vrij van schennis van de eerbaarheid, omdat het tonen van zijn geslachtsdeel aan de agente niet seksueel van aard was. Wel ziet de militaire kamer dit als een belediging van een ambtenaar in functie. "Het was kwetsend en beledigend voor de agente", stelt het hof.

Camerabeelden

De verdediging had in hoger beroep aangevoerd dat de processen-verbaal die de agenten schreven onbetrouwbaar zouden zijn. Dat verwerpt de militaire kamer, die zich liet overtuigen door de camerabeelden van het incident.

Over het wildplassen zelf oordeelt het hof dat Kroon, die met carnaval een kikkerpak droeg, rekening had moeten houden met zijn blaasproblemen. "Het is aannemelijk dat hij urologische klachten heeft en meer dan gemiddeld moet plassen, maar dat zijn omstandigheden waar hij rekening mee dient te houden." Het hof noemt wildplassen 'een ergerlijke overtreding'.

Niet aanwezig

Kroon heeft aangifte gedaan tegen de politieagenten die hem in de boeien sloegen, waardoor Kroon letsel opliep. Het hof kan niet overzien wat de oorzaak is geweest van de verwondingen. Wel heeft het hof daarmee rekening gehouden bij het bepalen van de straf. Dat geldt ook voor de gevolgen die het incident had voor het werk van Kroon bij Defensie.

Kroon was donderdag niet bij de uitspraak aanwezig.

