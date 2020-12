De EOD onderzoekt ladingen illegaal vuurwerk in Vught, die volgens wijkagent ook zelf gemaakt zijn

Politie is ter plekke aan de Hageland in Vught (Foto: Bart Meesters/SQ Vision). Politie is ter plekke aan de Hageland in Vught (Foto: Bart Meesters/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie is ter plekke aan de Hageland in Vught (Foto: Bart Meesters/SQ Vision).

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt twee partijen illegaal vuurwerk in Vught nadat de politie er vrijdagavond op stuitte. Eerst vonden agenten een partij zwaar vuurwerk in een schuur aan de Jagersweg, later ook even verderop in een huis aan de Hageland. De bewoner van het pand is aangehouden. Uit voorzorg is de woning van de buren ontruimd.

Joris van Duin Geschreven door

De twee vuurwerkvondsten hebben met elkaar te maken, bevestigt een politiewoordvoerder. Meer details kan hij nog niet prijsgeven. Ook zijn in de woning aan de Hageland onbekende chemicaliën gevonden. Eerder op de avond nam een explosievenspecialist van de politie het vuurwerk onder de loep om te zien hoe het veilig weggehaald kan worden. Die oordeelde dat de EOD er een nadere blik op moest werken. Onduidelijk is hoe de politie de ladingen vuurwerk op het spoor is gekomen.

Tekst gaat onder de tweet verder.

Wachten op privacy instellingen...

202 kilo vuurwerk in Nieuwendijk

Ook in Nieuwendijk (gemeente Altena) hadden agenten hun handen vol aan illegaal vuurwerk. In een woning aan de Zandsteeg lag 202 kilo opgeslagen. Twee mannen van 26 en 28 zijn aangehouden. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na een tip die binnenkwam bij Meld Misdaad Anoniem.

vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.